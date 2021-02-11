Kurdeşen Nedir, Neden Olur? Kurdeşen Tedavisi Nasıl Yapılır?

Halk dilinde daha çok kurdeşen ası ile bilinen ürtiker; cildin kızarması, ciltten kabarık ve kaşıntılı döküntülerle belirtilen bir cilt hastalığı olarak tanımlanabilir. Kurdeşenin teşhisi, dermatolojik muayene esnasında konulur. Genel olarak 24 saat içerisinde kendi kendine kaybolan döküntülerin en mühim özelliği, kızarıp kaşınmasıdır. Ürtiker, bütün vücutta görülmesiyle beraber bulaşıcı özellik göstermez.

Kurdeşen Nedir?

Kurdeşen; kimi zaman alerjen açısından ortaya çıkan kabarık, kızarık, kaşıntılı deri döküntüleri olarak tanımlanabilir. Kurdeşen, vücudun alerjenlere tepki göstermesiyle beraber meydana gelir. Histamin ve başka kimyasalları, cilt yüzeyinin altında serbest bırakan bu hastalık, derinin altında inflamasyona daha sonra sıvı birikmesine ve ardından da kurdeşene sebep olur.

Kurdeşen Neden Olur?

Kurdeşenin neden olduğu kızarmalar ve bununla beraber beliren cilt kabarıklıkları, kimi hücreler açısından kan dolaşımına, bazı kimyasalların ve histaminin serbest bırakılması sonucunda oluşur. Tıpçılar, genel olarak akut kurdeşenin neden kronikleştiğini çözemezler. Fakat deri üzerinde görülen kurdeşenin, neden olduğu durumlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır.

- Çizilme,

- Ağrı kesici ilaçların bazısı,

- Alkol tüketimi,

- Egzersiz,

- Soğuk,

- Parazit ya da böcek çeşitleri

- Enfeksiyonlar,

- Stres,

- Türlü besinler,

- Güneş ışını,

- Cildin üzerinde uzun zamanlı baskı,

- Yüksek ısı şeklinde sıralanabilir. Bununla beraber bazı hastalarda kronik kurdeşenin, ender olarak kanser gibi altta yatan başka tıbbi durumlarla veya tiroit hastalığıyla ilgili olduğu belirtilmelidir.

Kurdeşen Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kurdeşenin tedavisi için etkili bir yöntemin bulunması genel olarak mümkündür. Hastalığın semptomlarının antihistaminiklerle tedavi edilmesi olasıdır. Bununla beraber kişisel bakım önlemlerinin alınması önerilir. Bunlar işe yaramadığı takdirde; reçeteli ilaçlarla kişiye en uygun kombinasyonu belirlemek üzere yeniden hekime başvurulması önemlidir.

Antihistaminik ilaçların hekim gözetimi dışında alınması yan etkilerin meydana gelmesine sebep olabilir. Bilhassa emziren ve hamile bireylerde, kronik hastalığı bulunan kişilerde bazı yan etkilerin görülmesi olasıdır. Bu yüzden de herhangi bir ilaç kullanılmaya başlamadan önce kesinlikle uzman bir hekime başvurmak önemlidir. Antihistamikerin dışında; antienflamasyon ilaçlar, histamin blokerlar, antidepresanlar, bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar, sıramonoklonal antikorlar ilerleyen aşamalarda bulunan kronik ürtiker tedavisi için kullanılabilir. Bu şekilde kurdeşen tedavi edilmektedir.