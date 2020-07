Kurumuş Mürekkep Lekesini Ne Çıkarır? Mürekkep Lekesi Pantolondan, Masadan Nasıl Çıkar?

Her insan yaşamında bir kere de olsa mürekkep lekesi problemini yaşar. Özellikle mürekkep kalem giyside tutulduğu zaman dökülme çok yaşanır. Aynı zamanda geride bırakıldığı zaman çamaşır makinesinde yine ciddi problemler yaratabilmektedir. Böyle durumlarda uygulanacak bir yöntem ile beraber kurumuş mürekkep lekesinden tamamen kurtulmak mümkün.



Kurumuş Mürekkep Lekesini Ne Çıkarır?



Bazı moleküllerin yapışkan ve keskin olması nedeniyle eşyaları kolayca lekelemesi mümkün oluyor. Ne yazık ki mürekkep molekülleri de çok hızlı şekilde emildiğinden dolayı, kısa sürede farklı yerlerde kötü bir görüntü ortaya çıkarır. Bunlar içerisinde pantolon ya da masa ile beraber birçok farklı giysi ve halının yanı sıra koltuk da öne çıkıyor. Özellikle mürekkep çabuk kuruyan sentetik renk pigmentleri içerdiğinden dolayı, çok çabuk kuruyan bir özelliğe sahiptir. Bu sebepten dolayı daha fazla kirlenmemesi için ne kadar erken zamanda müdahale edilirse, lekenin çıkması bir o kadar kolay gerçekleşir. Bu doğrultuda kumaşa ve mürekkebi bağlı olarak belli başlı bazı yöntemler ile alınabilmektedir.



- Öncelikle bir bardak su ile sıvı deterjanı karıştırın.

- Daha sonra beyaz bir havluyu ilgili bölgeye dikkatli şekilde uygulayın.

- Giysiyi ılık su ile yıkayın.

- Giysiyi kurutmadan önce mutlaka lekenin geçip geçmediğini dikkat edin.

- Eğer leke hala duruyorsa o vakit yukarıdaki uygulamayı tekrar deneyin.



Her ne kadar saç spreyi ya da ispirtoda mürekkebi çıkarmak için kullanılsa dahi, daha fazla lekelenmeye sebep olabileceği gibi, zehirli ve yanıcı madde olduğu için de pek önerilmemektedir.



Mürekkep Lekesi Pantolondan Nasıl Çıkar?



Mürekkep lekesini pantolondan çıkarmak için birçok farklı yöntem uygulanmaktadır. Bu doğrultuda doğal çözümler ile beraber kimyasal çözümlerde yer alır. Amaca uygun olarak farklı seçenekleri değerlendirmek mümkündür. Öncelikle doğal uygulamalara bakıldığı zaman şunlar yer almaktadır;



- Mısır nişastası,

- Süt,

- Sirke,

- Tereyağı,

- Tuz,

- Diş macunu,



Her biri uygulamak suretiyle bir süre bekletildikten sonra temizlendiğinde, mürekkep lekesinden kurtulmak mümkün. Ancak aynı zamanda kimyasal bazı çözüm yöntemleri de bulunmaktadır.



- Oje çıkarıcı,

- Saç spreyi,

- Alkol,

- Zımpara,



Mürekkep Lekesi Masadan Nasıl Çıkar?



Masanın üretim malzemesine bağlı olarak mürekkep lekesini farklı yöntemler ile çıkarmak mümkün. Özellikle giysilere göre masadan mürekkep lekesini çıkarmanın çok daha kolay olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda metal, ahşap ya da plastik ve bu gibi değişik malzeme kapsamında masadan mürekkep lekesi çıkarılabilmektedir. Genel olarak yukarıda verilen yöntemlerin her birini aynı şekilde masa için de kullanmak mümkün. Hangisi elinizde varsa ya da daha uygunsa masa için kullanabilirsiniz.