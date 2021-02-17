Larenjit Nedir? Larenjit Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

5 yaşın altındaki çocuklarda yalancı krup olarak adlandırılan larenjit, esas olarak gırtlak ve ses tellerini etkileyen viral bir enfeksiyondur.

Larenjit Nedir?

Larenjit, özellikle ses tellerinde gırtlak iltihabından kaynaklanır. Enflamasyon, ses tellerinin normal hareket etmesini ve hava geçerken serbestçe titreşmesini engeller. Konuşmak acı verici hale gelir. Ses değiştirilmiş, kısık veya tamamen ses yok olmuştur.

Çocuğun, bir fokun ağlamasına veya bir köpeğin havlamasına benzeyen karakteristik bir öksürüğü vardır. Bu öksürük, daha boğuk veya boğuk bir sesle ilişkilidir. Larinkste şişmeye neden olan

iltihaplanma nedeniyle çocuk nefes almakta güçlük çekebilir. Bu, inspirasyon anında net bir şekilde duyulabilen ve stridor adı verilen bir sesle kendini gösterir. Nadir durumlarda larenjit, larinksten gelen iltihap trakea ve bronşlara yayılarak laringotrakeobronşite neden olabileceğinden solunum komplikasyonlarına yol açabilir.

Larenjit Belirtileri Nelerdir?

Ses kaybı çocuğunuzun sahip olduğu tek semptomsa, bir haftadan uzun sürerse bir doktora görünün. Nefes almakta güçlük çekiyor, nefes alırken (dinlenirken bile) net bir şekilde duyabileceğiniz bir ses çıkarır.

Özellikle 5 yaş ve altındaki çocuklar etkilenir. Ancak daha büyük çocuklar ve yetişkinler de larenjit hastası olabilir. Genellikle 1 haftadan az sürer. 24 ila 48 saat kuluçka süresi vardır. Hava yolları öksürmeye, hapşırmaya ve burun akmasına neden olan salgılar ürettiği sürece bulaşmaya müsaittir.

Larenjit, enfekte bir kişiyle doğrudan veya dolaylı temas yoluyla bulaşır: öksürme veya hapşırma yoluyla bırakılan havadaki damlacıklarla temas, kişinin elleriyle temas durumunda bulaş olur. Çok hafif vakalarda, çocuk faaliyetlere katılacak kadar iyi hissederse, kreşe veya okula devam edebilir.

Larenjit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sesin bastırılması ve havlayan öksürük ile ilişkili nefes almada zorluk yoksa larenjit özel tıbbi tedavi gerektirmez. Çoğu zaman larenjit bir haftadan kısa bir süre içinde kendi kendine iyileşir. Larenjit viral bir enfeksiyon olduğundan, tedavi etmek için antibiyotiklere gerek yoktur. Çocuğunuz nefes almakta güçlük çekiyorsa (nefes alırken gürültü), doktor gırtlaktaki şişliği azaltmak için kortikosteroid sınıfından bir anti-enflamatuar ilaç reçete edebilir.

Çocuğunuzun orta veya şiddetli solunum güçlüğü varsa, acil servisteyseniz doktorunuz ona epinefrin ilacı da verebilir. Çocuğunuzun şiddetli veya uzun süreli larenjiti (7 günden fazla) varsa veya tekrarlayan larenjiti varsa, doktor sizi kontrol etmek için bir kulak burun boğaz uzmanına (KBB) yönlendirebilir.