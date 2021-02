Lenfoma (Lenf Kanseri) Hastaları Kaç Yıl Yaşar? Lenfomalılar Nelere Dikkat Etmeli, Nasıl Beslenmedir?

Lenf kanseri, kan kanseri olarak da bilinen ve kanın üretildiği yerdeki ilikten kaynaklanan ya da kaynağı kan olan bütün kanserlerde kullanılan ifadedir.

Lenf Kanseri (Lenfoma) Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Lenfoma, kan kanseri hastaların neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Lenfoma ikiye ayrılmaktadır: Hodgkin Lenfoma ve Non Hodgkin Lenfoma. Non Hodgkin Lenfoma türü diğerine göre çok daha fazla görülmektedir. Bu lenfoma hastalığı çeşitlerinin de alt grupları bulunmaktadır. Non Hodgkin Lenfomanın 40-50 arası, Hodgkin Lenfomanın ise 6-8 arası alt tipleri bulunmaktadır. Bu nedenle uzmanlar lenfoma teşhisi koyduktan sonra hangisinin alt grubu olduğuna dikkat etmektedir.

Lenf Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın evresine göre belirtileri de değişiklik göstermektedir. Bazen tek taraflı büyüyen bademcik de lenfoma tanısını taşıyabilir. Bu lenf nodları vücudun belirli noktalarında yer alır: boyun, kasık, mide, koltuk altı, göğsün üst tarafı.

Belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

Dalakta büyüme Kemik ağrısı Kaşıntı Karın bölgesinde hissedilen kramplar Yüksek ateş Gece terleme hissi Bademcik şişmesi Öksürük Boğaz ağrısı Halsizlik ve bitkin hissetme durumu Kilo kaybı ve beraberinde gelen iştahsızlık hissi Alkol alımından sonra hissedilen ağrı hissi gibi belirtiler vardır.

Lenf Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Çevresel, genetik ve enfeksiyöz nedenler bu hastalığın zeminini hazırlamaktadır. Enfeksiyöz nedenler, çeşitli mikroorganizmalar ile meydana gelir. Helicobacter pylori, chlamydia psittaci, campylobacter jejuni, borrelia burgdorferi gibi bakteriler bazı mikroorganizmalardır. İmmün (bağışıklık) yetmezliği, HIV enfeksiyonu sonrasında kullanılan ilaçlar kişilerde genetik bir etki bırakabilir. Otoimmün hastalıklar ise bağışıklık sisteminin kendi kendine hücre ve dokularına karşı antikor ürettiği ve burada hasara uğraması sonucu oluşur.

Lenf Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Bu hastalığın tedavisi hematoloji-onkoloji servislerinde yapılmaktadır. Onkologlar tarafından tedavisi yapılan bu hastalık, modern kemoterapi ile %70-%80 arasında iyileşmeye ulaşmıştır. Hastanın gidişatını etkileyen faktörler; hastalığın evreleri, tedaviye yanıt verip vermemesi, lenfoma çeşidi ve lenfomanın tekrar oluşması gibi faktörlerdir. Bu tedavide ilaçlar kullanılan ilaçlar kanser hücrelerinin ortadan kaldırılması ve çoğalmasını engellemektir. Bu ilaçlar hastanın göğüs bölgesinde yer alan büyük venöz damardan verilmektedir.