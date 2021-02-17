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17.02.2021 - 17:44 |

Lenfoma Nedir? Lenf Kanserinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Vücuda zarar veren lenfoma nedir, lenf kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Tedavi edilebilir mi gibi soruların tüm detaylı yanıtlarını sizler için derledik...

Lenfoma Nedir? Lenf Kanserinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Lenfomalar, yavaş ve iyi huylu veya hızlı ve kötü huylu evrimin aksine gelişebilen kan hastalıklarıdır.
Malign lenfomalar Hodgkin lenfoma (veya dahil Hodgkin hastalığı ve malign olmayan Hodgkin lenfoma (NHL) ve tercihli erkekleri etkiler.

Lenfoma Nedir?

Lenfoma, bağışıklık sistemi kanseridir. Lenfosit adı verilen beyaz kan hücresi ailesinden hücreleri içerir. Bu nedenle, Hodgkin dışı lenfomaların (NHL) ne olduğunu ve tedavilerini anlamak için bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığını anlamak önemlidir.

Bağışıklık sisteminin işlevi, yabancı parçacıkları (örneğin bakteri ve virüsler) ve anormal hücreleri vücudumuzu etkilemeden önce tanımlamak, kontrol etmek ve yok etmektir. Görevleri bedenlerimizi korumak olan sürekli alarm halindeki bir orduyla karşılaştırılabilir. Bağışıklık sistemi sayesinde, tekrarlanan dış ve iç saldırılara rağmen çoğu insan genellikle sağlıklı kalır. Bir kişi, örneğin bir enfeksiyon nedeniyle hastalandığında, genellikle nispeten kısa bir sürede iyileşebilir.

Lenfatik ağ, vücudun her yerine yayılan ve lenfatik damarlar adı verilen bir dizi ince kanaldan oluşur.
Lenfatik damarlar, lenfositler dahil olmak üzere bağışıklık sisteminin hücrelerini içeren bir sıvı olan lenf taşır.

Bu büyük ağın içinde, lenf düğümleri adı verilen küçük, fasulye şeklindeki organ grupları vardır. Bu düğümler, olası dış saldırılara tepki vermeye hazır bağışıklık sistemi hücrelerini içerir. Lenf düğümleri vücutta dağılmıştır. Çoğunlukla damarlar ve arterler boyunca bulunurlar. Özellikle kasık, boyun, koltuk altı ve daha nadiren dirseklerde belirgindirler.

Lenf, lenf düğümleri ve dalak, bademcikler, kemik iliği ve timus gibi çeşitli organlar tarafından filtrelenir. Bakterileri, virüsleri ve diğer yabancı maddeleri çıkarırlar.

Kemik iliğinde yapılan B, T ve NK lenfositleri, yabancı organizmaları ve anormal veya kanserli hücreleri tanımlama ve bunlara karşı savaşma işlevine sahip beyaz kan hücreleridir. Lenfositler uyum içinde hareket eder. Çok çeşitli B hücreleri ve T hücreleri vardır.

Lenf Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Belirti ve semptomlar, hastalıkla ilgili olabilecek hasta tarafından gözlemlenen ve bildirilen tüm bozukluklardır.

Lenfoma oluşumu, çoğu zaman bir veya daha fazla lenf düğümünün boyutunda kalıcı bir artışa neden olur (buna lenfadenopati denir ). bunlar çoğu zaman ağrılı hale gelmez. Genellikle boyun veya koltuk altlarının tabanında, ancak aynı zamanda vücudun diğer ele gelen kısımlarında, özellikle mediasten bölgesinde bulunurlar. Nadir durumlarda, lenfomalı hastalarda lenfadenopati olmayabilir.

Bir veya daha fazla lenf düğümünün büyümesi farklı semptomlara neden olabilir. Örneğin, göğüste veya mediastende lenf düğümlerinin boyutu arttığında, boyun şişmesine, yüz ödemine veya nefes almada zorluğa neden olabilirler. Kuru ve inatçı bir öksürüğe de neden olabilirler. Karında mevcutlarsa, karın rahatsızlığı, sırt ağrısı veya şişkinlikten sorumlu olabilirler.

Diğer semptomlar sıklıkla lenfoma gelişimi ile ilişkilidir. inatçı ateş, aşırı terleme (özellikle geceleri) ve açıklanamayan kilo kaybı. Yorgunluk da mevcut olabilir.
Birkaç vakada, lenfoma kendini uzun süreli ateş, kilo kaybı ve biyolojik iltihapla, önemli hacimde bir lenf nodu veya ekstranodal tümöre sahip olmadan ortaya çıkarabilir.

Lenfoma varlığını düşündüren semptomlarınız varsa, tam bir fizik muayene yapılmalıdır. Muayene sırasında doktor, çenenizin altında, boynunuzda, bademcik bölgesinde, omuzların üstünde, dirseklerde, koltuk altlarında ve kasıkta şişmiş lenf düğümlerini kontrol edecektir. Doktor ayrıca göğsünüzde veya karnınızda şişmiş lenf düğümlerinin neden olabileceği herhangi bir şişlik veya sıvı olup olmadığını araştırmak için vücudunuzun diğer kısımlarını da inceleyecektir. Ayrıca herhangi bir iç organın büyüyüp büyümediğini görmek için karnınızı hisseder.

Lenf Kanserinin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Lenfoma, lenfosit üretiminde bir hata oluştuğunda gelişen ve anormal hücrelerin üretimine yol açan bir bağışıklık sistemi kanseridir. Bunlar iki şekilde çoğalabilir: daha hızlı bölünerek ve / veya normal lenfositlerden daha uzun yaşayarak.

Sağlıklı lenfositler gibi kanserli lenfositler, lenf düğümleri, dalak, kemik iliği gibi lenfoid organlar dahil olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde ve aynı zamanda diğer tüm organlarda büyüyebilir.
İki ana lenfoma türü vardır. Hodgkin lenfoma veya Hodgkin lenfoması.

Lenfomalar genellikle kemoterapi ve radyasyon tedavisine çok iyi yanıt verir. 1990'ların sonundan bu yana, araştırmalardan kaynaklanan yeni nesil ilaçlar, olası tedavi yelpazesini güçlendirmeye başladı. Bunlar, lenfoma hücrelerini tanıyabilen ve yok edebilen monoklonal antikorlardır (bir çeşit immünoterapi).

Bu üç tedavi ailesi (kemoterapi, radyoterapi ve monoklonal antikorlar) gerektiğinde tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Hastalığın seyri, prognozu ve tedavi seçimi Hodgkin dışı lenfoma tipine, hastalığın derecesine ve hastanın yaşına bağlıdır.

Hafif agresif formlarda, ilgilenen hekim genellikle tek başına radyoterapi, hafif kemoterapi veya monoklonal antikorlarla tedavi sunar. Hastanın yaşam kalitesinde herhangi bir değişiklik olmaksızın bazı sessiz lenfomalar (çok az ilerleyici) ile karşı karşıya kaldığında, dikkatli tıbbi gözetim yeterli olabilir. Tedavi ancak semptomlar ortaya çıktığında veya kötüleştiğinde başlatılacaktır. Bazı insanlar mide duvarında lokalize bir Hodgkin dışı lenfoma formu geliştirir. Daha sonra hastalığa genellikle antibiyotikler ve antiasitlerle tedavi edilebilen bir mide enfeksiyonu eşlik eder.

Daha agresif formlar için, doktorlar çoğunlukla muhtemelen monoklonal antikorlar veya radyoterapi ile birlikte kemoterapi kullanırlar. Bir relaps veya şiddetli bir prognoza sahip olduğu hemen ortaya çıkan bir lenfoma türü durumunda, ağır kemoterapi ve ardından bir kök hücre veya kemik iliği naklinden oluşan daha yoğun bir tedavi gerekebilir.

 

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