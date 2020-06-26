Les Benjamins, yeni tasarladığı yüz koruma tasarımlarını sundu

Marka kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın, hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen yüz koruyucu tasarımlarında markanın DNA’sını yansıtırken rahat ve kullanışlı olmasına önem verdi. Üç kat koruyucu filtre ve %100 mikro fiber pamuklu kumaştan üretilen yüz koruyucular maksimum 4 saat kullanıma uygun, aynı zamanda soğuk su ile yıkanarak yeniden kullanılabilir.

Les Benjamins yüz koruma tasarımları kırmızı, siyah, sarı, mor ve bej renk seçenekleri ile kullanıcılar ile buluşuyor.

Les Benjamins daha önce Stay Home Stay Cozy kapsül koleksiyonundan elde ettiği gelirin tamamını corona virüs ile mücadele için bağışlamış aynı zamanda süreçte evde kalmanın ve sosyal izolasyonun öneminin altını çizmişti.