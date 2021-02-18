Liken Planus Nedir, Nedenleri Nelerdir? Liken Planus Tedavisi Nasıl Yapılır?

En çok sorulan sorulardan olan liken nedir sorusunun yanıtı kısaca; stres gibi sebeplerle ortaya çıkan iyi huylu bir cilt problemidir şeklinde olmaktadır.

Liken Planus Nedir?

Liken Planus, stres ve benzeri sebeplerden dolayı ortaya çıkan iyi huylu bir cilt problemidir. Ağız, kol, bacak, yemek borusu, genital bölge, geniz ve dilde görülen bir hastalıktır. Liken Planus, kaba, pullu plaklar şeklinde yahut küçük, düz tepeli yumrular ile kendisini gösterir.

Liken Planus, kalıtsal bir sağlık sorunu değildir. Ayrıca bulaşıcı bir özelliğe de sahip değildir. Yani bir hastadan başka bir hastaya bulaşma özelliği yoktur. Liken planus hastalığının sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak stres, çeşitli alerjenler, viral enfeksiyonlar ve zayıf bağışıklık sisteminden kaynaklı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Liken Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Liken Plamus hastalığının en önemli sebeplerinden ve en etkili faktörlerinden biri stres olmaktadır. Bu sebepler çok stresli olan ve yaşam süreci içerisinde bulunan yaş gruplarının bu sağlık sorununa daha fazla maruz kaldığı gözlemlenmektedir.

Liken Plamus hastalığının görülmesinde; primer biliyer siroz, Hepatit B ve hepatit C gibi karaciğer hastalıklarının yanı sıra, diyabet diğer önemli etken faktörler arasında yer almaktadır. Belirtilen bu hastalıkların semptomları, planus hastalığını tetikleyici bir rol üstlenir ve şiddetinin daha da artmasına sebebiyet verebilir.

Liken planus sağlık sorununu bir diğer önemli tetikleyicisi ise ilaç kullanımı olmaktadır. Kullanımı söz konusu olan antibiyotikler, tansiyon ilaçları, nonsteroid antienflamutuar ve antimalaryal ilaçlar, planus hastalığını tetikleyici etkenler arasında bulunmaktadır. Liken planus hastalığı, kesin ve tek bir sebebe bağlı olarak ortaya görülmez. Bu hastalığın oluşum sebepleri kişilere göre değişkenlik gösterse de en çok rastlanılan sebebi yoğun stres olmaktadır.

Liken Planus Tedavisi Nasıl Yapılır?

Liken planus hastalığının tedavisi için ilaç tedavisinin yanı sıra en çok PUVA ismi verilen ultraviole ışık tedavisi tercih edilmektedir. Uygulanan ışık tedavisi, cilt üzerinde oluşan lekelerin mor ötesi ışık kullanılarak incelenmesi şeklinde yapılmaktadır.

Liken planus hastalığından musdarip durumda olan kişiler ilk olarak mutlaka bir uzman dermatoloğa başvurmalıdır. Çünkü Liken planus tedavisinde yanlış ilaçların ve uygulamaların kullanılması, bu sağlık probleminin şiddetinin daha da artmasına sebebiyet verebilir.