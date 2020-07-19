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19.07.2020 - 19:37 |

Limon Nasıl Saklanır? Limon Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Faydalarının yanı sıra limon birçok farklı yemeğin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaktadır. Önemli besin kaynakları içerisinde bulunan limon, birçok değişik yöntem üzerinden saklanabilmektedir. Peki, limon nasıl saklanır? Limon saklama yöntemleri nelerdir? İşte bu konu hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Limon Nasıl Saklanır? Limon Saklama Yöntemleri Nelerdir?
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Her dönem revaçta olan limonlu uzun süre farklı koşullar altında saklamak mümkün. Tabii ilk olarak doğru limon seçimi yapılmalı ve özellikle hormonlu limonlardan uzak durulmalıdır. Özellikle çabuk bozulabilen ve sinekleri üzerine toplayan bir kaynak olduğu için, dikkatli şekilde ve uygun koşullar altında saklanması gerekmektedir. Genelde limonu saklamak için derin dondurucular tercih edilir. Böylece limonlar donarak ne zaman istenirse sağlıklı şekilde tüketme şansı elde edilebilmektedir. Aylarca saklama imkanı veren farklı çözüm yöntemleri arasında, güneş görmeyen soğuk balkonlar da değerlendirilebilmektedir.

Limon Nasıl Saklanır?

Limon birçok değişik yöntem üzerinden ele alınmak suretiyle saklanabilmektedir. Ancak genel olarak buzdolabında derin dondurucuya atılmak suretiyle tercih edilir. Özellikle farklı yöntemler olsa dahi, genelde limonu saklamanın en önemli püf noktası tam halinde saklamaktır. Yani dilimlenerek saklansa bile genelde bütün olarak saklamak daha doğrudur. Derin dondurucu ile beraber aynı zamanda güneş görmeyen serin bir oda sıcaklığında saklamak da mümkün. Aynı şekilde yine güneş almayan balkonlarda serin bir ortam içerisinde limonlar saklanabilir.

Ancak derin dondurucuya atılan limonlar aylarca saklama olanağı vermektedir. Odadan ya da güneş görmeyen balkonlarda ise kısa süreli saklama imkanı verir. İhtiyacınıza bağlı olarak bunlar arasından tercih yapmak suretiyle limonları saklayabilirsiniz. Tabii ne amaçla ve nasıl saklanacağına bağlı olarak birçok değişik yöntem olduğunu dile getirmek mümkün.

Limon Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Koşullara bağlı olarak değişik seçenekler üzerinden limonlar farklı yöntemler ele alınmak suretiyle, güvenli şekilde saklanabilir.

- Eğer limon dilimli değil ise buzdolabında 5 veya 6 gün kadar saklanabilir.
- Eğer limonlar dilimli ise o zaman streç bir filme sarmak mümkün. Eğer elinizde streç film yok ise o zaman kavanoza kapatarak hava almayacak şekilde dilimli limonları saklayabilirsiniz. Böylece kurma ve sertleşme olmadan güvenle saklamak mümkün.
- Aynı şekilde limon suyunu yine kavanoza yerleştirmek suretiyle hava almayacak biçimde saklamanız mümkün. Burada dikkat etmeniz gereken husus kesinlikle plastik şişe kullanmamanızdır. Tabii bu yöntem için mutlaka limon kabuklarını soymanız ve çekirdeklerini çıkarmanız önerilir.

Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın mutlaka limonların kabuklarını soyarak ikiye bölmek suretiyle saklamanız önemlidir. Böylece daha uzun süreli ve sağlıklı şekilde tutabilir; ne zaman isterseniz lezzetli biçimde tüketebilirsiniz. Özellikle eğer genelde yarım limon kullanıyorsanız, mutlaka küçük limonları satın almaya özen göstermelisiniz. Bu sayede hem israftan kurtulmuş olursunuz hem de limonlar sağlık içinde ve lezzetli biçimde tüketilebilir. Birbirinden farklı faydaları ile birçok yerde kullanılan limonları, bu şekilde uzun bir süre saklamanız mümkün.

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