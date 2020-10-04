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04.10.2020 - 04:00 |

Lor Peyniri Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Protein miktarı yumurtadan daha yüksek olan ve uzun süre tokluk hissi yaratan lor peynirinin özellikle de Ramazan ayında tüketilmesi önerilir. Lor peynirini, kahvaltılarda, salatalarda ve böreklerde kullanarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Lor peyniri, içinde az miktarda tuz içerdiğinden diğer peynirler gibi susatmaz. Yumurtaya alerjisi olanlar protein ihtiyacını karşılamak için kor peyniri tüketebilir. İşte, lor peyniri hakkında merak edilenler.

Lor Peyniri Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Peynirin en temel hali olan lor peyniri, protein deposu olmasına rağmen çok az tuz içerir. Bu özelliği sayesinde çabuk doymanızı ve geç acıkmanızı sağlar. Kahvaltılarda lor peynirine yer vererek diyet yapmayı kolaylaştırabilirsiniz.

İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Lor peyniri, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Günlük vücudun ihtiyacı olan A vitamini, B2 vitamini, Omega 3 ve Omega 6 besinleri, proteinler, yağ asitleri, selenyum, kalsiyum, fosfor ve çinko açısından oldukça zengindir. Lor peyniri, içerdiği proteinler sayesinde kemik gelişimine yardımcı olur. Sporcuların ihtiyacı olan protein değeri, lor peyniri ile karşılanabilir.

Lor peynirinin içinde yumurtadan daha fazla protein vardır. Bu özelliği sayesinde pek çok hastalıktan korunmanıza yardımcı olur. 100 gram lor peynirinin içinde 700 gram kalsiyum bulunur. Yüksek oranda B12 vitamini içeren lor peyniri, gelişim çağındaki çocukların kemik gelişimini hızlandırıyor.

Lor Peynirinin Faydaları Nelerdir?

● Lor peyniri kansere karşı kalkan görevi görür.
● Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan lor peyniri, aynı zamanda kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur.
● İçinde bulunan protein, mineral, kalsiyum ve vitamin açısından zengin olan lor peynirinin besin değeri, yumurtadan bile daha fazladır.
● Mide rahatsızlıklarına iyi gelen bu peynir çeşidi, sindirimi de kolaylaştırır.
● Sporcuların ve kas rahatsızlığı olanların düzenli olarak lor tüketmesi, rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı oluyor.
● Lor peyniri, kalp, damar ve nörolojik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.
Lor Peynirinin Tarihçesi

Lor peynirinin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Fakat lor peynirinin ilk olarak Orta Asya ve göçebe Türkler tarafından yapıldığı düşünülüyor. Hayvancılığın yeni başladığı dönemlerde hayvanların iç organlarındaki işkembe içinde sütün saklanarak mayalandırıldıktan sonra peynir lor halini alır. Peynir kelimesinin ilk olarak M.Ö 2000 yılına ait Mısır Yazıtlarında yer aldığı da tespit edilmiştir.

 

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