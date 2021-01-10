Lösemi Belirtileri Nelerdir? Lösemi (Kan Kanseri) Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akut lösemiler aniden ortaya çıkar ve hızla teşhis edilir. Tersine, kronik lösemiler yavaş gelişir ve genellikle uzun süre sessiz kalır.



Lösemi Belirtileri Nelerdir?



Lösemi, kandaki kök hücrelerde başlayan kanserdir. Kök hücreler, farklı işlevlere sahip farklı hücre türlerine dönüşen temel hücrelerdir.



Kandaki kök hücreler, lenfoid kök hücreler veya miyeloid kök hücreler haline gelir.

Hücreler kök lemfoid limfositlerine dönüş, beyaz kan hücresi, bir tür. Lenfositler enfeksiyonlarla savaşmaya ve anormal hücreleri yok etmeye yardımcı olur. 3 tip lenfosit, B lenfositleri, T lenfositleri ve doğal öldürücü (NK) hücrelerdir.



Hücreler stem myeloid kan hücreleri, granülositler, monositler veya trombosit kırmızı olur. Kırmızı kan hücreleri, vücuttaki tüm dokulara oksijen taşır. Granülositler ve monositler, bakterileri yok eden ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan beyaz kan hücreleri türleridir. Trombositler, kanamayı durdurmak için hasarlı kan damarlarında pıhtılar oluşturur.



Zamanla normal kan hücrelerinin yerini blast hücreleri alarak görevlerini yapmalarını engeller. Lösemi teşhisi konduğunda, bu blast hücrelerine lösemi hücreleri denebilir. Birçok farklı lösemi türü vardır. İlk önce geliştikleri kan kök hücre tipine göre sınıflandırılırlar.



Çoğu zaman, akut lösemi birkaç gün içinde herhangi bir uyarı belirtisi olmadan aniden ortaya çıkar. Bazen sessiz kalabilir, ancak çoğu zaman genel durumda hızlı bir bozulmaya ve lösemi hücrelerinin proliferasyonu nedeniyle kemik iliğinin normal kan hücreleri yapamamasını yansıtan semptomların bir kombinasyonuna neden olur.

Çoğu zaman, akut lösemi birkaç gün içinde herhangi bir uyarı belirtisi olmadan aniden ortaya çıkar. Bazen sessiz kalabilir, ancak çoğu zaman genel durumda hızlı bir bozulmaya ve lösemi hücrelerinin proliferasyonu nedeniyle kemik iliğinin normal kan hücreleri yapamamasını yansıtan semptomların bir kombinasyonuna neden olur. .

Kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısındaki azalma (anemi) solukluk, nefes darlığı, yorgunluk, kalp atış hızının hızlanmasından sorumludur.

Trombosit seviyesinde bir azalma (trombositopeni) özellikle diş etlerinde veya burunda kanamaya neden olabilir. Bunlar bazen beyinde veya sindirim sisteminde meydana geldiklerinde daha ciddi olabilir.

Çoğu zaman, hasta ayrıca kendiliğinden veya hafif darbeler sonrasında hematom (çürükler) gösterir;

Olgun beyaz kan hücrelerinin (lökopeni) sayısının azaltılması enfeksiyon riskini artırır.

Lösemi belirtileri nelerdir? Kronik lösemi belirtileri hastalığın erken evrelerinde, çok yaygın veya yoktur. İlk belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar:

Ateş, titreme veya baş ağrısı.

Kalıcı zayıflık veya yorgunluk.

Nefes darlığı, solukluk, çarpıntı (hızlı kalp atışı), baş dönmesi olan anemi.

Sık görülen enfeksiyonlar (akciğerler, idrar yolları, diş etleri, anüs çevresi, uçuk veya uçuk).

İştah kaybı.

Boğaz ağrısı.

Kilo kaybı.

Şişmiş bezler, şişmiş karaciğer veya dalak.

Kanama (burun, diş etleri, ağır adetler) veya sık sık morarma.

Derideki küçük kırmızı noktalar (peteşi).

Özellikle geceleri aşırı terleme.

Kemiklerde ağrı veya hassasiyet.

Görme bozuklukları.

Lösemi (Kan kanseri) Tanı Nasıl Yapılır?



Kan sayımı (CBC) anormal olduğunda basit bir kan testinden sonra lösemiden şüphelenilebilir. Kan testi, kırmızı kan hücrelerinin, trombositlerin ve polimorfonükleer hücrelerin sayısında bir düşüş olduğunu gösterir. Ayrıca, anormal derecede yüksek miktarda beyaz kan hücresi yoluyla lösemi hücrelerinin varlığını gösterebilir.



Bununla birlikte, akut lösemi tanısı tek başına bu kan testine dayandırılamaz. Tam kan sayımının sonuçları akut lösemiyi düşündürüyorsa, tanıyı miyelogram ile doğrulamak için hasta özel bir hematoloji merkezine yönlendirilmelidir.



Miyelogram, akut löseminin teşhisi için anahtar incelemedir. Kemik iliği hücrelerinin mikroskop altında analiz edilmesini içerir.



Kemik iliği örneği, lokal anestezi altında, sternumda veya pelvis kemiğinde (iliak omurga) delinerek alınır. Bu hareket yalnızca birkaç saniye sürer ancak acı verici olabilir. Bu nedenle, genellikle anesteziye ek olarak analjezikler de reçete edilir.



Analiz, iliğin% 20'den fazla olgunlaşmamış hücre içerdiğini gösterirse tanı doğrulanır. Hücrelerin morfolojik analizi daha sonra akut löseminin alt kategorisinin tanımlanmasını mümkün kılar. Diğer biyolojik incelemeler, hastalığı daha iyi karakterize etmek için ek veriler sağlar. Bu, özellikle hasta için en iyi tedaviyi seçmek için tanı ve prognozu iyileştirmeyi mümkün kılan anormal hücrelerin kromozomlarının incelenmesi ile ilgilidir.



Lösemi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Kemoterapi, kanserin bir antineoplastik ilaçla veya standartlaştırılmış terapide bu tür ilaçların bir kombinasyonuyla tedavisidir; bu ilaçlar kan dolaşımıyla vücudunuzun her yerine ulaşır.



Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerine özgü bir ilacı ve bir antineoplastik ilacı tek bir tedavide birleştiren yeni bir tedavi yöntemidir. Spesifik ilaç kanser hücrelerine bağlanacak ve bunların apoptozunu indükleyecektir. Bu tedavi kronik miyeloid lösemi için kullanılır.



Kemik iliği nakli bir zamanlar çaresiz olduğu düşünülen hastalıkları tedavi etmek ve lösemi, aplastik anemi ve diğer birçok hastalık teşhisi konan hastaları tedavi etmek için kullanılan nispeten yeni bir tıbbi prosedürdür.



Kök hücre nakli: Kök hücre nakli, hastalıklı kemik iliğinizi sağlıklı kemik iliği ile değiştirmeye yönelik bir prosedürdür.



Bir kök hücre naklinden önce, hastalıklı kemik iliğinizi yok etmek için yüksek dozda kemoterapi veya radyasyon tedavisi alırsınız. Daha sonra kemik iliğinizi yeniden inşa etmeye yardımcı olan kan oluşturan kök hücrelerin infüzyonunu alırsınız.



Bir donörden kök hücreler alabilirsiniz veya bazı durumlarda kendi kök hücrelerinizi kullanabilirsiniz. Kök hücre nakli, kemik iliği nakline çok benzer.



Lösemi Nedenleri ve Risk Faktörleri



Lösemiye neyin sebep olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Olağandışı kromozomlara sahip olan kişilerde, ancak kromozomlar lösemiye neden olmaz.



Lösemiyi önleyemezsiniz, ancak bazı şeyler onu tetikleyebilir. Aşağıdaki durumlarda daha yüksek bir riske sahip olabilirsiniz:

Sigara içmek,

Çok fazla radyasyona veya belirli kimyasallara maruz kalan,

Kanseri tedavi etmek için radyasyon tedavisi veya kemoterapi almış,

Ailede lösemi öyküsü var,

Down sendromu gibi genetik bir bozukluğunuz var.