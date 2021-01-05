Magnezyum EksikliÄŸi Belirtileri Nelerdir? Magnezyum EksikliÄŸi Nelere Yol AÃ§ar?

Ä°nsanlarda yer alan mineraller arasÄ±nda, miktar aÃ§Ä±sÄ±ndan da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada gelmektedir. Kimyasal olarak magnezyum alkali toprak metalleri sÄ±nÄ±flarÄ±ndan bir elementtir.

Â Magnezyum Nelerde Bulunur?

Â Magnezyum doÄŸada toprakta ve ya deniz suyunda bulunur. Magnezyum, bitki dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir demiridir denebilir. Ä°nsan vÃ¼cudunda magnezyum % 60 oranÄ±nda kemik ve diÅŸlerde yer alÄ±rken kalan % 40 oranÄ± ise yumuÅŸak dokularda ve % 1 oranÄ± kanda bulunmaktadÄ±r.

Â Magnezyumun FaydalarÄ± Nelerdir?

Â Magnezyumun gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde pek Ã§ok sayÄ±da faydasÄ± vardÄ±r. Bunlar;

Â KaslarÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi ve protein sentezinde Ã¶nemli rol oynar.

Â HormonlarÄ±n, sinir hÃ¼creleri arasÄ±ndaki iletimin saÄŸlanmasÄ±nÄ± saÄŸlamakta olan nÃ¶rotransmitter maddelerin, mineral ve de elektrolitlerin iletilmesinde Ã¶nemli rol oynar.

Â HÃ¼cre zarÄ±nÄ±n elektriksel olan potansiyelinin deÄŸiÅŸmesini saÄŸlayÄ±p pek Ã§ok hormonun, gÄ±danÄ±n ve de nÃ¶rotransmitterlerin alÄ±nÄ±mÄ±nÄ±n ve de salÄ±nÄ±mÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ aÅŸamasÄ±nda rol oynar.

Â Magnezyum hÃ¼crelerimi alÃ¼minyum, nikel, civa ve de kurÅŸun gibi zararlÄ± elementlerden korur.

Â Enerji metabolizmasÄ±nÄ± ilgilendiren tÃ¼m fosfat gruplarÄ±nÄ±n ve de reaksiyonlarÄ±nÄ±n aktive edilmesinin yanÄ±nda birde glikoliz, oksidatif fosforilasyon, protein sentezi ve ya plazma membranlarÄ±na baÄŸlanacak olan molekÃ¼llerin seÃ§imi gibi farklÄ± gÃ¶revler alÄ±r.

Â Magnezyum vÃ¼cudumuza baÄŸÄ±rsaklardan emilerek girer, bÃ¶breklerden ise atÄ±lÄ±r.Magnezyumun emilmesi iÃ§in D vitamini ve paratiroid hormonunun yeterli dÃ¼zeyde olmasÄ± gerekir.

Â Magnezyum EksikliÄŸinin Belirtileri Nelerdir?

Â Magnezyum eksikliÄŸi tÄ±p alanÄ±nda hipomagnezemi olarak adlandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r.

Â Hipomagnezemi semptomlarÄ± genelde kardiyak etkiler, metabolik etkiler ile nÃ¶rolojik etkiler ÅŸeklinde 3 grupta ayrÄ±lÄ±r.

Â Erken bulgular arasÄ±nda

Â iÅŸtahsÄ±zlÄ±k, kusma, bulantÄ±, yorgunluk ve de halsizlik gÃ¶rÃ¼lebilir.

Â Åžiddetli magnezyum eksikliÄŸi arasÄ±nda

Â uyuÅŸma, kas kramplarÄ±, kardiyak aritmiler, dikkatte azalma, fibromiyalji ve de zihinsel bulanÄ±klÄ±k gÃ¶rÃ¼lebilir.

Â Magnezyum EksikliÄŸi Nelere Yol AÃ§ar?

Â Magnezyum eksikliÄŸi pek Ã§ok sorunlara yol aÃ§maktadÄ±r. Hem besin zinciri iÃ§inde magnezyum seviyesinin dÃ¼ÅŸmesi hem de beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi nedeni ile magnezyum eksikliÄŸi nadir karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan durum olmamaktadÄ±r.

Â GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde fazla terleyen, laksatif ya da diÃ¼retik ilaÃ§ kullanan bireylerde magnezyum atÄ±lÄ±mÄ± daha da fazladÄ±r. Stres, gebelik, emzirme gibi bazÄ± durumlarda vÃ¼cudun magnezyum gereksinimi artmaktadÄ±r. YaÅŸÄ±n ilerlemesi ile birlikte magnezyum alÄ±mlarÄ± Ã¶zellikle gastrointestinal hastalÄ±klarÄ± bulunan kiÅŸilerde baÄŸÄ±rsaklardan emilimin dÃ¼ÅŸmesi sebebi ile azalÄ±r. VÃ¼cut bÃ¶ylece minerali dÄ±ÅŸarÄ±dan yeterli miktarlarda alamaz ise kemiklerde depolanmÄ±ÅŸ magnezyumu tÃ¼ketmeye baÅŸlar. BÃ¶ylece magnezyum ihtiyacÄ± yaÅŸa ve ya yaÅŸam tarzÄ±na baÄŸlÄ± ÅŸekilde de deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶sterir.

Â Bunun haricinde magnezyum eksikliÄŸi bazÄ± sorunlara neden olabilmektedir. Bunlar;

Â Tip 1 ile Tip 2 diyabet, genel olarak magnezyum eksikliÄŸinin sÄ±k rastlanan nedeni olmaktadÄ±r. Diyabetli hastalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k %25 ile %39â€™unda hipomagnezemi gÃ¶zlenmektedir. Serum magnezyum konsantrasyonundaki dÃ¼ÅŸme; aÃ§lÄ±k kan ÅŸekeri, diyabetin zamank gibi bazÄ± faktÃ¶rlerle iliÅŸkili bulunmaktadÄ±r.

Â Hipomagnezemi, aynÄ± zamanda akut ve ya kronik alkolizmde sÄ±k olarak gÃ¶zlenen bir durum olmaktadÄ±r. Alkolik bireylerin ortalama %30â€™una kadar hipomagnezemi gÃ¶zlenir. Alkolik bireylerde yer ala magnezyum azlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedeni olarak; yetersiz beslenme, kusma, karaciÄŸer yetersizliÄŸi sebebi ile dÃ¼ÅŸÃ¼k magnezyum emilimi sayÄ±labilir.

Â PTH hormonu magnezyumun emilimini arttÄ±rsa dahi bu hormonun fazla salÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zamanlarda magnezyum konsantrasyonu da bir azalma eÄŸilimindedir. Hiperaldosteronizm, magnezyum eksikliÄŸine sebep olan bir diÄŸer endokrinolojik tablodur.

Â Buna ek olarak gastrointestinal nedenlere bakÄ±lÄ±r ise, Crohn hastalÄ±ÄŸÄ±, â€ŒÃ§Ã¶lyak hastalÄ±ÄŸÄ±, Whipple hastalÄ±ÄŸÄ± gibi baÄŸÄ±rsak rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nda magnezyum emilimi dÃ¼ÅŸeceÄŸinden dolayÄ± da hipomagnezemi gÃ¶rÃ¼lebilir.

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