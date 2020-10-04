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04.10.2020 - 03:52 |

Makarna Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Makarna hem evde hem de restoranda değişik soslarla ve şekillerle tüketilebilen bir yemek türüdür. Özellikle evlerde sıklıkla tüketilmesinden dolayı makarnanın içeriği merak edilmektedir. Makarna besin değeri nedir, kaç kaloridir, içinde bulunan vitaminler nelerdir, bilgileri sizler için derledik.

Makarna Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Makarna, her yaş grubu tarafından rahatça tüketilen, yapımı ve hazırlanışı kolay bir yemektir. Öğle ve akşam yemeklerinde sık sık tüketilmesi lezzetli oluşundan kaynaklanmaktadır.

Makarna Besin Değeri Nedir?

Makarna İtalya'da ve dünyanın geri kalanında da çok tercih edilen bir yemek türüdür. İçerdiği besin değeri sayesinde kişilerin ihtiyaçlarını karşılamakta, enerji vermektedir. Açlık hissedilmemesine rağmen kendini yedirme özelliği bulunduran makarnanın içinde pek çok malzeme bulunur.

Makaranın içinde bulunan gluten oranı oldukça yüksektir. Düşük nişasta miktarı içeren ve buğdaydan üretilen irmikle yapılmaktadır. Ayrıca pek çok bitkisel protein de içermektedir. Makarnanın %80'lik kısmı karbonhidrattan oluşmaktadır. Geriye kalan %20'lik kısmın 'i protein, %5'i ise yağ içermektedir.

Makarna Kaç Kalori İçerir?

Makarna neredeyse her gün tüketilebilecek bir ürün olduğu için sağlığına dikkat eden kişilerin radarına takılan bir yemektir. Bir porsiyon makarnanın kalorisi, göre diyet programlarının değiştirilmesine ve spor programlarının oluşturulmasına neden olabilmektedir.

Yüksek karbonhidrat miktarına sahip olmasına rağmen bir porsiyon makarnanın korkulacak bir kalorisi yoktur. Yaklaşık 90 gram makarna 130-150 kalori arasında yer almaktadır. Ortalama olarak 140 kalori kabul edilen bir porsiyon makarna, sossuz ve soğuk haldedir. Eklenen soslar ve diğer içeriklerle kalori miktarı değişebilmektedir.

Makarnanın İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Makarna halk arasında sağlıksız ve kilo yapan bir yiyecek olarak görülmesine rağmen pek çok vitamin ve mineral içermektedir. Makarnanın içinde en çok A, B1 ve B2 proteinleri yer almaktadır. İçerisine eklenen soslar ve yapımında kullanılan sebzelere göre vitaminleri de değişmektedir.

Makarna içerdiği vitaminlere kıyasla daha çok mineral içermektedir. Bu minerallere demir ve kalsiyum örnek verilebilir. Ayrıca potasyum ve fosfor da içermektedir. Sodyum oranı düşük olduğundan dolayı kolesterol hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilmektedir. İçeriğine eklenen sebzeler ve soslarla birlikte makarnada bulunan mineraller de artı yönde değişebilmektedir.

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