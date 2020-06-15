Malakit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Malakit Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Genel olarak yeşil renginin tonları üzerinden çıkarılan malakit taşı, dünyanın en değerli taşları arasında yer almaktadır. Sertlik derecesi düşük olduğu için narin ve yumuşak bir taş olarak dile getirmek mümkün. O yüzden süs eşyası ya da takı ve mücevher şeklinde kullanılırken dikkat edilmesi çok önemlidir. İçeriğinde birçok değişik mineral bulunan madenlerden biri olduğunu da söylemek gerekir.



Malakit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Parlak yeşil renge sahip olan malakit taşı bakır karbonattan oluşmaktadır. Aynı zamanda bakır cevheri ve bakırtaşı şeklinde de bilinir. Dünyada birçok farklı yerinde yaygın şekilde çıkartmaya devam edilen taşlardan biridir. Farklı mineral yapılarının yanı sıra özel olarak işlendiği zaman oldukça parlak bir görüntü sunmaktadır.



Bakır karbonat oluşumu ile beraber farklı minerallerin yüzyıl içerisinde kimyasal ve fiziksel yapısını uğraması üzerinden oluşumu gerçekleşir. Yeryüzünün değişik bölgelerinde ve farklı katmanlarında çıkarılan bir taş olduğunu söylemek mümkün. Macaristan, Rusya, Almanya, Sibirya, Güney ve batı Afrika, ABD ve Türkiye'de bulunmaktadır. Farklı mekanlarda süs eşyası olarak kullanılırken, değişik çeşitleri ile beraber mücevherat olarak öne çıkan bir taştır.



Malakit Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Kalkopirit veya bakır sülfürü ile beraber bunların yataklarının üst bölümlerinde oksitlenme sonucu ortaya çıkan bir taş olarak malakit taşı öne çıkıyor. Sertlik derecesi 3,5-4 olarak bilinen malakit taşı bu yüzden kırılgan ve narin bir yapıya sahiptir. Kolay kırılabilme etkisi olduğundan dolayı mücevherat ya da takı konusunda dikkatli şekilde kullanmak gerekir.



Yeşil renginin farklı tonları üzerinden çizgileri bulunan malakit taşı, şekilde alma ve cilalama ile beraber parlak bir görünüm sağlamaktadır. Aynı zamanda kristal şeklinde de doğada bulunabiliyor. Bir arada ve demete benzer bir görünüm altında çok ince yapıya sahip kristal yapısı net şekilde görülebilir. Yuvarlak, yumrulu, salkımsı ve cam parıltısı görüntüsü eşliğinde siyahımsı yeşil bir görsel sunar. Asitli etki ile beraber köpürme özelliği bulunan malakit taşı, amonyakta da çözülmektedir.



Bütün bu özelliklerinin yanı sıra insan sağlığı konusunda da malakit taşının önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkün. Özellikle neşe taşı olarak bilinir ve insanı sakinleştirici, dingin bir hale getirici etkisi bulunur. Aynı zamanda kalp ve dolaşım sistemleri ile beraber boğaz ağrıları için de iyi geldiği biliniyor. Bu gibi daha birçok farklı faydasından bahsetmek mümkündür.



- Ağrıları gidermek amaçlı vücudun farklı yerlerinde temas ettirilebilir.

- Uyumaya yardım eder ve kişiyi sakinleştirici bir etkisi bulunur.

- Adale kasılmaları ve romatizmaya karşı etkili olurken, karın ağrısı için iyi gelir.

- Suçluluk ve korku gibi duyguların alınmasına imkan verirken, olumsuz duyguların uzaklaşmasına fırsat tanır.

- Mide bulantısı ya da araba ve deniz tutması gibi etkilere karşı kişiyi korur.

- Hafızayı güçlendirir.

- Kalbi korur.

- Migren ve vertigo gibi hastalıklara karşı iyileştirici etkisi bulunur.