Mangonun Faydaları Nelerdir? Mango Meyvesi Ve Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Mango; tatlılar, salatalar ve meyve sularında karşımıza çıkan damak tadına hoş gelen meyvelerin başında geliyor. Gandaria, mombin, kaju ve antep fıstığı ile aynı aileye mensup olan mango, içeriğindeki çeşitli vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve diyet lifleri ile pek çok hastalığın iyileşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sağlığa pek çok yararı olan mango, sadece lezzeti ile değil birçok yararı ile de kendisinden bahsettiren bir gıda.

Mangonun Faydaları Nelerdir?

Mangonun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmekte olup başlıca faydaları şöyle sıralanabilir:

- Şifa deposu olarak tanımlanan mango, içerdiği değerli besin maddeleri ile doktorlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen bir meyvedir. İçeriğindeki vitaminler, kolojen üretimine yardımcı olur. Vücudun bağ dokularını ve kan damarlarını koruyucu özellik taşır.

- Düzenli tüketimi halinde yaşlanmayı geciktirici etkisi vardır.

- İçeriğindeki faydalı vitaminler ile önemli bir demir deposudur. Hamile kişilerin, en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerin başında demir gelmektedir. Hamilelerde demir takviyesi, tablet ilaçlar ile yapılmakla birlikte ilaç yerine mango tüketmekte bir hayli faydalı olmaktadır.

- Mango meyvesi, A vitamini açısından zengindir buna bağlı olarak da göz sağlığı bakımından son derece yararlıdır. Günde bir dilim mango tüketmenin, vücudun günlük A vitamini ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacağı uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Sağlık bir vücut görünümü için mango ideal bir meyvedir.

- Tıkanmış gözenekleri temizler ve akne oluşumunu engeller. Sağlıklı bir cilt için mango tüketmek oldukça etkili olmaktadır.

Mango Meyvesi Neye İyi Gelir?

Mango, içeriğinde bulunan B vitamini, A, C, K ve E vitaminleri ile bağışıklık sistemini güçlendirir. İyi bir folat kaynağı olan mango, içeriğindeki C vitamini ile cilde esneklik verir, ciltte meydana gelen sarkma ve kırışıklıklara engel olur. A vitamini sayesinde saçların sağlıklı gelişimini destekler ve sağlıklı saç oluşumuna yardımcı olur. Mango; doymuş yağ, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, potasyum, asitler, magnezyum ve A, B vitaminleri açısından zengin bir meyvedir. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için tokluk hissi vermesi sebebiyle tercih edilen bir besindir.

Mango Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Mango tüketiminde çekirdeği de en az meyvesi kadar önemli ve yararlıdır. Mango tüketiminde bir diğer önemli hususta meyvenin kesimidir. Mango, çekirdeğinin kesilmemesi için tam ortadan kesilmez. Biraz kenardan kesimi yapılır. Çekirdek dışarı çıkarılır. Çekirdek her ne kadar yenilebilir ise de çoğunlukla yenilmemektedir. Mango çekirdeğinden, mango çekirdek yağı elde edilmektedir. Mango çekirdek yağı, cildin görünümünü güzelleştirir, ton farkını azaltır. Akne ve sivilce oluşumuna engel olur. Vücudun kan dolaşımını ve metabolizmasını olumlu yönde destekler.

Mango Hangi Bölgeye Özgüdür?

Mango, Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya özgü bir meyvedir. Dört bin yıldan fazla bir süredir ekimi yapılan bir üründür. Kendine özgü bir tadı, biçimi, boyutu ve rengi bulunan yüzlerce çeşit mango mevcuttur. Lezzetli bir meyve olan ve dünya çağında beğenilerek tüketilen tropikal meyve mango, etkili bir beslenme profiline haizdir.

Mangonun Kalori ve Besin Değerleri Nedir?

Mangonun kalori ve besin değerleri, yararları kadar merak edilmektedir. Mangonun 100 gramında 60 kcal kalori vardır. Besin değerleri şöyledir: Karbonhidrat 15.0, lif 1.6, protein 0.8, yağ 0.4, A vitamini, C vitamini, potasyum, demir ve kalsiyum.

Mango Meyvesi Nasıl Tüketilir?

Mango meyvesi ikiye bölünüp direkt olarak kaşıkla birlikte yenilebilmektedir. Kesim öncesi meyvenin olgunluğunu kontrol etmek önemlidir. Olgun olmaması halinde tüketilmesi oldukça zor olabilen bir meyvedir. Mangonun olgunluğu yumuşaklığı ve kokusundan anlaşılabilmektedir. Dilimlenerek tüketilen bir meyvedir.