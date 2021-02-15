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15.02.2021 - 01:49 |

Manik Depresyon Nedir? Manik Depresif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

İnsanlar yaşam süreleri boyunca bazı hastalıklara yakalanabilmektedir. Bu hastalıkların bazıları fiziksel, bazıları psikolojik bazıları ise hem psikolojik hem de fiziksel olabilmektedir. Psikolojik olarak görülen rahatsızlıkların başında depresyon gelmektedir. Depresyonun bir türünü de manik depresyon oluşturur. Manik depresyon nedir? Manik depresif bozukluk belirtileri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

Manik Depresyon Nedir? Manik Depresif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?
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Manik depresyon, depresyon çeşitlerinden birisini teşkil etmektedir. Bu depresyon çeşidi insanlar da sık sık görülmektedir. Bunun yanı sıra tekrarlama riski de yüksek olan hastalıklardan birini oluşturur.

 Manik Depresyon Nedir?

 Depresyon bir insanın ruh sağlığında meydana gelen bozukluğu ifade eder. Depresyon hastalığı günümüzde en yaygın olan psikolojik hastalıklardan birisini oluşturmaktadır. Depresyona giren birey sosyal ortamlara uyum sağlayamaz, aile ortamında uyumlu 1 aile üyesi olamaz. Ve bunun yanı sıra kendisini mutlu bir insan olarak görmez.

 Bunlara ek olarak depresyonun insan üzerinde yarattığı birçok etki bulunmaktadır. Aynı zamanda yapılan araştırmalar sonucunda yaşamı boyunca depresyon hastalığına yakalanmış veya depresyon döneminden geçmemiş insan sayısı yok denecek kadar az olmaktadır. Bunun yanında depresyon çeşitlerinden birisini de manik depresyon oluşturmaktadır. Manik depresyonun başka bir adı iki uçlu duygu durum bozukluğudur. Bu hastalık iki farklı dönemden oluşmaktadır. Bir ruhsal bozukluk halidir. Bu hastalığın iki farklı döneminden birisini mani dönem, diğerini ise depresyon dönemi oluşturur.

 Kişi bu iki dönem arasında iyileşiyor gibi gözükebilmektedir. Bunun yanı sıra bu iki dönem birbirine tamamen zıt, farklı özellikler halinde görülür. Eğer hasta mani döneminde ise daha çok neşeli, mutlu olmaktadır. Ancak bu neşe ve mutluluk çok aşırıya kaçan bir haldedir. Kişi depresyon döneminde ise mutsuz, üzgün, çaresiz, umutsuz bir şekilde hisseder. Manik depresif bozukluğun depresyondan farkı yukarıda anlattığımız üzere 2 farklı dönemden oluşması, bu iki farklı dönemde de farklı belirtiler göstermesidir.

 Manik Depresyon Belirtileri Nelerdir?

 Hastalıklar fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayrılmaktadır. Bazı hastalıklar ise hem fiziksel hem de psikolojik olarak meydana gelebilmektedir. Bunun yanında bu hastalıkların ortak özelliği hepsinin hastalık süresince bazı belirtiler göstermesidir. Manik depresyon hastalığının da belirtileri bulunmaktadır.

 Bu hastalık iki farklı dönemden meydana geldiği için bu iki farklı dönemde görülen belirtiler birbirinden ayrılır. Bu iki dönemden birini manik dönem, diğerini ise depresyon dönemi belirtir. Manik dönem belirtileri şu şekilde sıralanabilir: Enerji artışı, özgüven yüksekliğe, dinç hissetme, pratik bir düşünme, bakış açısında iyimserlik, normal zamandan fazla konuşma, aşırı mutluluk, neşe halinde artış gibi belirtileri bulunmaktadır.

 Bunun yanı sıra depresyon dönemi belirtileri manik dönemin tam tersi şeklindedir. Bu belirtiler şekilde kendini gösterir: Enerjide düşüklük, öz güven konusunda sıkıntı yaşama, konuşma konusunda isteksizlik, sosyal ortamlara girmek istememe, içine kapanma, mutsuzluk hali, yorgun hissetme, odaklanamama sıkıntısı, durgunluk gibi belirtiler bu dönemde kendini göstermektedir.

 Manik Depresif Bozukluk Nedenleri?

 Manik depresif bozukluk çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilen bir psikolojik hastalıktır. Aynı zamanda bir ruhsal bozukluk olarak da adlandırılır. Bu hastalık kişinin bazen genetik şekilde bu hastalığa alabilmesine sebep olmaktadır. Özellikle ailesinde bu hastalığı taşıyan bir birey varsa kişiler bu hastalığa yakalanabilmektedir. Bunun yanında normal hayat akışı içinde yaşanan travmalar da o hastalığın oluşumunda etki gösterebilir.

 Manik Depresif Bozukluk Tedavisi

 Bu hastalığın tedavisinde ilk olarak neden oluştuğu saptanır. Sonrasında bir psikolog veya psikiyatri eşliğinde tedaviye başlanır. Tedavi bir ilaç tedavisi olabilmektedir. Bunun yanında düzenli olarak terapi görmesi de gerekir.

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