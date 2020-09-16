"Mavi Kravat" dijitalde farkındalık yaratıyor

Geçen yıl şehir şehir gezerek İstanbul, Ankara ve İzmir’in sembol yapılarını süsleyen mavi kravat, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle şehirleri dolaşmaya ara vererek dijitalde yerini aldı. 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalığı Günü başlayan dijital kampanya Prostat Kanseri Farkındalığı ayı olan Eylül ayı sonuna kadar sürecek.

Kampanya için tasarlanan mavi kravat şeklindeki Instagram filtresi ile yapılan paylaşımlar oldukça ses getirdi. Kadir Çöpdemir, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Ceyhun Yılmaz ve Anıl İlter gibi tanınmış isimler yaptıkları paylaşımlar ile kampanyaya destek verdi. Zafer Algöz ve Can Yılmaz, ayrıca “Burda Olan Burda Kalır” isimli Youtube kanallarındaki videoda da konuya yer vererek kampanya mesajlarını yinelediler.

Mavi Kravat ayrıca erkekleri uyarmak için 15 Eylül günü önde gelen haber ve spor sitelerinde okuyucuları karşılayarak Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin prostat kanseri hakkında önemli bilgiler paylaştığı sayfasına yönlendirdi. Kanser hasta ve hasta yakınlarına destek olmak amacı ile kurulmuş Kanser Savaşçıları Derneği de prostat kanseri hakkında yapacağı canlı yayınlar ve sosyal medya paylaşımları ile kampanyaya destek verecek.

40 yaş üstü erkekler senede bir kez kontrollerini yaptırmalı

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanserinde yaş ilerledikçe risk atıyor. Uzmanlar, 40 yaş üstü erkeklerin senede bir kez mutlaka kontrollerini yapmaları gerektiğini belirtirken aile öyküsünde prostat kanseri bulunan bireylerin risk grubunda olduğunu ekliyor. Erken teşhiste tedavi başarısının yüzde 100’e ulaşabildiği bilinen prostat kanserinde, erkeklerin 40’lı yaşlardan itibaren kandan ölçülen prostat spesifik antijen (PSA) adı verilen testi yaptırarak kontrollerinde dikkatli olmaları öneriliyor.

İleri evrelerde de tedavi seçenekleri mevcut

Prostat kanseri hastaların 3’te 2’sinde bir belirti vermeden gelişebilirken idrar yapmada güçlük, zayıf veya kesintili idrara çıkma, gece sık idrara çıkma, kemik ağrısı gibi belirtiler ile de ortaya çıkabiliyor. Kemiklere, uzak organlara veya dokulara yayılmış̧, ileri evredeki prostat kanseri için uygulanan tedaviler de genellikle uzun süre boyunca semptomları azaltıp yaşam kalitesini iyileştirerek kanseri kontrol etmeye yardımcı olabiliyor. Uzmanlar, ileri yaşlardaki kronik hastalıklara sahip prostat kanseri hastalarında, kemoterapi dışında yeni tedavi seçenekleri de uygulanabildiğine de dikkat çekiyor.