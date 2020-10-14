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14.10.2020 - 09:56 |

MBFWI: Macho by Murat Aytulum

İnsanoğlunun betondan yarattığı dünyaya ve doğanın çaresizliğine atıfta bulunan ‘Macho by Murat Aytulum’ defilesi, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) kapsamında ilk kez Mbfwistanbul.com'da dijital olarak izleyicilerle buluştu.

MBFWI: Macho by Murat Aytulum
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13 Ekim Salı günü saat 14.30’da Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Galataport İstanbul’da http://www.mbfwistanbul.com'da yayınlanan ve tüm dijital platformlarda ‘online’ olarak gerçekleşen ‘Macho by Murat Aytulum’ defilesinde, yoğun olarak kullanılan deri, tüvit kumaşlar ve poplinlerden oluşan koleksiyon, yaygın bilinen kelime anlamının tersine kadını, doğayı koruyan yeni dünya düzenine evrilen bir ütopyayı anlatıyor.

Koreografisi Ferhan Aral tarafından gerçekleştirilen ‘MACHO’ by Murat Aytulum defilesinde, özel MAC koleksiyonu ile yapılan trend makyaj ve koleksiyonun ruhunu taşıyan L’Oreal tarafından entegre edilen saç tasarımlarıyla sergilenen maskülen ve feminen arasındaki ince çizgide oluşturulmuş 35 parçalık koleksiyon, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

MBFWI: Macho by Murat Aytulum

Defile sonrası Fişekhane’de düzenlenen ‘Fashion Talk’ buluşmasında ise ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın, Hafta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Aslı Barış ve ünlü Alman influencer ve model Leonie Hanne ile ‘online’ bir moda sohbet gerçekleştirdi.

MBFWI: Macho by Murat Aytulum

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonu Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) desteğiyle gerçekleştirildi.

 

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