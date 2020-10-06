Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İçin Randevu Nasıl Alınır?

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ülkemizde Konya ilinde yer almaktadır. Hastanede bulunan tüm polikliniklerden tedavi olabilmek için önceden randevu alınması gerekmektedir. Randevu işlemleri birkaç adımda internet üzerinden alınabiliyor iken telefon ile görüşme yaparak da alabilirsiniz.



Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Online Randevu Nasıl Alınır?



Bilindiği gibi hastanelerden randevu işlemleri yapılmadan muayene olmak oldukça güçtür. Bu nedenle online sistemler üzerinden randevu alma işlemleri yapılmaktadır. Meram Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu almak için yapılması gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Bu adımları gerçekleştirdiğiniz taktirde randevularınızı oluşturabilirsiniz.



Meram Tıp Fakültesi Hastanesi web sitesine giriş yaparak online randevu oluşturabilirsiniz. Ana sayfa üzerinden Online randevu sekmesine tıklamanız gerekmektedir. İlk kez giriş yapılıyor ise mutlaka sisteme kayıt olunmalıdır. Kayıt işlemlerinde kendinize bir şifre belirlemeniz gerekir. Gerekli adımlar tamamlandıktan sonra TC kimlik numarası ve belirlenen şifre ile randevu alabilirsiniz. Bunun dışında kayıt olmadan devam et butonuna tıklayarak da randevu talebi oluşturmanız mümkündür.



Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Telefon İle Randevu Nasıl Alınır?



Hastaneden randevu alma yöntemlerinden birisi de telefondur. Özellikle internet kullanmayı bilmeyenler için randevu sekreterliği numarası bulunmaktadır. Meram Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alma işlemleri için randevu sekreterliğine de bağlanabilirsiniz.



Meram Tıp Fakültesi Hastanesi randevu sekreterliği numarası 0332 223 70 00 olmaktadır. Bu numarayı aramadan önce TC kimlik numaranızı hazırlamanız gerekmektedir. Sekretere bağlanarak istediğiniz bölümden TC kimlik numaranız ile randevu oluşturabilirsiniz.