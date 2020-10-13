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13.10.2020 - 11:44 |

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da ikinci gün

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) tamamen dijital platformlar üzerinden Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile gerçekleşecek 15. sezonu dün saat 11:45'te T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Istanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin konuşmalarıyla başladı.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da ikinci gün
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13 Ekim 2020 Salı
Sunucu: Aslı Barış

GÖKHAN YAVAŞ: (13:00)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Alper Erbudak, Koray Caner Öztürk

MURAT AYTULUM: (14:30)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Feride Hilal Akın, Murat Aytulum

EMRE ERDEMOĞLU: (16:00)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Zeynep Soylu, Emre Erdemoğlu

BEHIND THE SCENES (16:45)
Canlı Yayın: Emre Doğru

MELTEM ÖZBEK: (17:30)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Billur Saatçi, Burçin Ünaldı, Meltem Özbek

GLOBAL OUTLOOK: (19:30)
Leonie Hanne ile Instagram Live
https://www.instagram.com/leoniehanne/

ÇİĞDEM AKIN: (20:30)
Runway Video
Visual Stories
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Ümit Temurçin, Çiğdem Akın

NEDO by NEDRET TACİROĞLU: (22:00)
Runway Video
Canlı Yayın (Moda sohbeti): Derin Mermerci, Yasemin Taciroğlu, Nedret Taciroğlu

16 Ekim'e kadar http://www.mbfwistanbul.com adresinden takip edilebilecek etkinliğin ikinci gününü buradan izleyebilirsiniz!


Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğunun yanı sıra; Galataport İstanbul’un mekan sponsorluğu ve tedarikçi sponsorlar Brand Who, L’Oréal Professionnel ve M.A.C Cosmetics’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.

Etkinliğe dair detaylı bilgilere ve tüm yayın akışına www.mbfwistanbul.com adresinden erişebilirsiniz.

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