Mercimek Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Türk mutfağının sunduğu muhteşem lezzetler arasında yer alan mercimek, aynı zamanda sunduğu faydalar üzerinden de öne çıkmaktadır. Tabii bu faydalı bitki tüketilirken ne kadar kalori verdiği de büyük öneme sahip.



Mercimek Besin Değeri Nedir?



Mercimek bünyesinde barındıran birçok farklı mineral ve vitamin ile beraber önemli bir besin değeri taşır.



- Protein

- Karbonhidrat

- Yağ

- A vitamini

- C vitamini

- B1, B3 ve B6 vitaminleri

- Folat

- Kalsiyum

- Magnezyum

- Fosfor

- Potasyum



Bu şekilde birçok önemli besin değerine sahip olan mercimek, aynı zamanda belirli bir kalori taşımaktadır. Tabii bu kalori miktarı ele alınacak olan mercimek miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.



Mercimek Kaç Kalori İçerir?



Mercimeği besin değeri üzerinden kaç kalori olduğunu anlayabilmek için 100 gram üzerinden ele alarak hesaplamak mümkün. Bu doğrultuda 100 gram mercimek içerisinde 322 kilokalori yer almaktadır. Tabii bunlar karbonhidrat ve protein ile yağ bakımında değişkenlik gösterebilir.



- Karbonhidrat %59

- Protein %36

- Yağ %5



Bunların dışında ayrıca birçok vitamin ve mineral yapısı da yine farklı yüzdeler üzerinden 100 gram mercimek içerisinde bulunmaktadır. Bu miktar aynı zamanda bir bardak mercimek üzerinden yapılan yemek ile eşdeğer bir etki yaratmaktadır. Yani 300 ila 350 kilo kalori arasında bir yemek içerisinde mercimek besin değeri bulunur.



Mercimek İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?



Mercimek doğal bitki kaynağı olması ile beraber bünyesinde birçok farklı vitamin yer almaktadır. Bunlar içerisinde A vitamini, B1, B3 ve B6 vitaminleri, C vitamini ve K vitamini gibi faydalar bulunmaktadır. Bunun dışında selenyum, manganez, potasyum ve kalsiyum ve daha birçok mineral kaynağı yer alıyordu. Yıl içerisinde mutlaka düzenli olarak tüketilmesi gereken besin kaynakları içerisinde yer alan mercimek, 100 gram üzerinden 322 kcal miktar barındırmaktadır.