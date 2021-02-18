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18.02.2021 - 10:18 |

Metabolizma Nedir? Metabolizmayı Hızlandırmanın Yolları Nelerdir?

Diyet programlarına bazı kişilerin dönemsel olarak ihtiyacı olabilir. Bazı kişiler ise su içse yaradığını ifade edebilirler. Herkesin metabolizma çalışma hızı birbirinden farklıdır. Metabolizma ise vücuda alınan gıdaların yakılma süresi olarak belirtilir. Metabolizma besin yakım sürecidir ve metabolizmanın çalışma hızı kişinin sağlık durumunu etkiler. İşte, tüm detaylar.

Metabolizma Nedir? Metabolizmayı Hızlandırmanın Yolları Nelerdir?
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 Metabolizması yavaş çalışan kişilerin bağışıklık sistemi ile ilgili sorunları olabilir. Ayrıca kilo problemi yaşayabilirler. Tüm bu nedenlerden dolayı metabolizma hızının arttırılması önemlidir.

 Metabolizma Nedir?

 Metabolizma nedir dendiğinde, canlıların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan kimyasal reaksiyonlardır. Kadınlarda menopoz, erkeklerde ise andropoz sonrası metabolizma yavaşlar. Hormonsal yapının değişimiyle birlikte, kilo alım oranı artmaktadır.

 Metabolizmanın hızı çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Kişinin biyolojik yapısı, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar metabolizma hızını etkiler. Ayrıca beslenme, yaşam alışkanlıkları, genetik faktörler, yaş ve cinsiyet metabolizma hızını etkiler. Kişiler yaşam şekillerini değiştirerek, metabolizma hızlarını arttırabilirler.

 Metabolizmayı Hızlandırmanın Yolları Nelerdir?

 Metabolizmayı hızlandırmak birazda kişinin kendi elindedir. Yediklerine dikkat ederek ve hareketli bir hayat sürerek, metabolizma hızlanabilir. Yapılması gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir;

Metabolizmayı hızlandırmak için düzenli spor yapmak çok önemlidir. Hareket etmek metabolizmayı hızlandırır. Yürüyüş, yüzme gibi sporlar veya spor salonunda yapılacak egzersizler ile metabolizma hızlandırılabilir. Ama kişilerin spor yapmayı alışkanlık haline getirmesi gerekir.

Şeker ağırlıklı beslenmek özellikle rafine şeker içeren gıdalar tüketmek, metabolizmaya zarar verir. Aşırı şeker tüketimi pek çok sağlık sorununu beraberinde getirmektedir. Şekerli gıdalar ve içeceklerin kişinin hayatından çıkarılması gerekir. Aşırı şeker tüketimi kanser, diyabet gibi hastalıklara da davetiye çıkarır.

Uyku düzeni, kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemli bir etkendir. Uykusuzluk metabolizmayı olumsuz yönde etkiler. Gece belirli bir saatte yatıp, 7-8 saat uyanmak ve uyku düzeni önemlidir.

Su metabolizma için çok önemlidir. Bu nedenle güne 8-10 bardak su içmek metabolizmayı hızlandırır. Hiçbir sıvı, suyun yerini tutmaz.

Baharatlar ve acı metabolizmanın çalışma hızını arttıracaktır. Mide problemi olmayan kişilerin belirli oranda acı tüketmesi etkili olacaktır.

Bazı rahatsızlıklar metabolizmayı olumsuz olarak etkiler. Guatr gibi bir rahatsızlığınız varsa, mutlaka tedavi ettirilmelidir.

Stres düzeyinin yüksek olması, metabolizmayı olumsuz etkiler. Stres yaratan faktörleri tespit etmek ve stresi yönetmeyi öğrenmek gerekir. Stres tüm vücudu olumsuz yönde etkileyen bir duygu durumudur.

Öğün atlamadan ve şok diyetler yapmadan beslenmeye dikkat etmek gerekir.

Metabolizma hızı mevsimsel olarak değişebilir. Yaz aylarında hızlı olan metabolizma, kışın daha yavaş olmaktadır. Buna dikkat ederek, yaşamak gerekir.

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