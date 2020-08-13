Mide balonu ile ameliyatsız kilo vermek mümkün

Obezite nefes ya da yürüyüş gibi en temel fiziksel fonksiyonları bile etkileyen çok ciddi bir sağlık sorunudur. Obezite sorunu yaşayanlar diyabet, yüksek tansiyon, uyku apnesi, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), safra taşı, osteoartrit, kalp hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere birçok hastalıklar için risk altındadırlar.

Obezite vücut kitle indeksi (VKİ/BMI) hesaplaması yapılarak teşhis edilir. Vücut kitle indeksi bireyin kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir göstergedir. Bu göstergeye göre vücut kitle endeksi 27,5 - 40 arasında olan kişilere obezite teşhisi konulur. Çünkü normal BMI değeri 20-25 arasındadır.

Mide balonu tedavisi; aşırı kilolardan kurtulmak için yeme alışkanlığını değiştirmek ve mekanik olarak doygunluk hissi vermek amacıyla uygulanır. Özellikle ameliyat riski olan obez hastalarda, ameliyat çekincesi olan obez kişilerde, hızlı kilo kaybı gerektiren acil durumlarda, geçici şişmanlık tedavisi gerektiren durumlarda veya aşırı obez hastaların obezite ameliyatı öncesi ve cerrahi riskleri azaltmak için uygun bir obezite tedavi yöntemidir.

Mide Balonu Uygulaması

Bu işlem herhangi bir cerrahi gerektirmez ve "günlük cerrahi" şartlarında yapılır. Yani herhangi bir ameliyat söz konusu değildir. İşlem süresi ortalama 30 dakikadır. Mide balonu tedavisi sedasyon denilen hafif uyku hali altında veya genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Mide balonu, steril serum fizyolojik (tuzlu su) ile dolu yumuşak, iyi tolere edilen bir silikondan oluşmaktadır. İçi dolu mide balonu tokluk hissinin oluşmasını sağlar. Sedasyon altında uygulanan balon, anestezi altında 6 ay sonra mideden çıkartılır. İşlem sonrasında hastalar hemen eve gidebilmektedir.

Tedavi ağrısız bir işlemdir ve yaklaşık 15 ila 20 dakika içinde hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilir. İşlem endoskopik olarak yani ağızdan girilerek klinik ortamda yapılır. Hasta işlemden yaklaşık 30 dakika sonra taburcu edilebilir.

Prof. Dr. Kamil Gülpınar