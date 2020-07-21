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21.07.2020 - 05:16 |

Moringa Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır? Faydaları Ve Özellikleri Nelerdir?

Moringa bitkisinin, hem çiçek kısmı hem de tohumları insan sağlığı konusunda çok büyük yararlara sahiptir. Malezya'da bu bitkinin tohumları kavrulup tüketilmektedir. Moringa bitkisinin her biri insan sağlığı adına değişik işlevlerde bulunmaktadır. Yararlı bitkilerin içerisinde olan ve yeni yeni bilinen bu bitki hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. Peki, moringa bitkisi nasıl yetiştirilmektedir? Nasıl çoğaltılır? Özellikleri nedir? Yararları nedir? İşte ayrıntılar.

Moringa Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır? Faydaları Ve Özellikleri Nelerdir?
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Moringa bitkisinin her bölümü, insan sağlığına çok faydalı gelmektedir. Bitkisel ve doğal tedavi metotları konusunda çokça tercih edilen bu bitkinin tohumları, suyun zararlı bakterilerden arındırılması adına kullanılmaktadır. Bu özelliği ile bilinen Moringa bitkisi, bilhassa Nil nehrinin çevresinde yaşayan insanlar açısından çok sık kullanılıyor. Bitkinin yaprakları, çok besleyici bir özelliğe sahiptir. Bununla beraber, protein açısından zengin olan bitki, spor yapan bireyler tarafından düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman kas dokusunu destekler. Bitkinin kök bölümü de bazı hastalıklar için tedavi edici özelliğe sahiptir.

Moringa Bitkisi Nasıl Yetiştirilir?

Bilimsel adı Moringa Oleifera olan bitkinin, tropikal ve kurak yerlerde yetiştiğini söylemek kesin olacaktır. Soğuk havaya sahip yerlerde moringa bitkisi çiçek açtıktan hemen sonra yapraklarını dökerek kurur. Ancak kök bölümü toprakta kaldığı için bahar aylarında yeniden filizlenerek açmaktadır. Kumlu ve kuru topraklar, bitkinin en sağlıklı yetiştiği toprak türüdür. Çok fazla toprak seçmeyen bu bitkinin sevdiği toprak türü, kumlu ve kuru topraklardır.

Nasıl Çoğaltılır?

Moringa bitkisi, tohumlar ile çoğaltılan bir bitki türüdür. Kumlu ve kuru topraklarda kolayca yetişen bu bitki sıcak bölgelerde yetiştirilmeli ve çoğaltılmalıdır. Çoğaltılması adına tohumların toprağa yerleştirilmesi önemlidir.

Faydaları ve Özellikleri Nelerdir?

Moringa bitkisinin faydaları;

- A vitamini bakımından çok zengindir. Bundan ötürü gözlerin yapısına destek olarak görme konusunda olumlu etki sağlamaktadır.
- İçerisindeki lifli yapıdan ötürü sindirim sisteminin daha düzenli olarak çalışmasına destek olur. Bilhassa kabızlık gibi sorunların önüne geçer.
- İçerisinde yer alan ciddi antioksidan bileşeni sayesinde, cilt parlaklık kazanmaktadır. Moringa bitkisinden yapılan maske ya da moringa bitkisinin tüketilmesiyle cilt üzerindeki kırışıklıklar azalmaktadır.
- Mineral eksikliği adına çok önemli bir doğal çözümdür. İçerisinde bulunan yüksek orandaki mineral, vücuttaki eksikliği gidermektedir.
- Midede oluşan rahatsızlıkların tedavisi için kullanılmaktadır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi, tokluk hissini uyandırması ve yağ ve karbonhidrat konusunda düşük değerlere sahip olması zayıflamaya destek oluyor. Moringa bitkisinin faydaları bu şekilde sıralanabilir. Bitkinin insan sağlığı için çok faydalı olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Moringa bitkisinin özellikleri;

Bu bitki; tropikal ve yarı kurak iklimlerde çok kolay bir şekilde yetişen bir türdür. Soğuk havası bulunan yerlerde bitki, çiçek açtıktan hemen sonra dökülür ve kurur. Buna rağmen köklerinin toprakta kalmasından ötürü, havaların ısınmasıyla filizlenip çiçek açar. Moringa bitkisinin kuru ve kumlu toprakları sevdiğini belirtmek önemlidir.

Moringa bitkisinin ilk sene 4 metre kadar uzadığı söylenebilir. Daha sonraki sene mevsimin ve toprağın yapısından ötürü 15 metreye kadar uzayabilir. Moringa bitkisinin kök bölümü, toprağın en derin kısmına kadar indiği için saksı içerisinde yetiştirilecek bir bitki değildir. Bu bitkinin daha çok bahçelerde yetiştirilmesi gerekir. Bu durumda moringa bitkisinin daha uzun ömürlü olmasına olanak sağlayacaktır.

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