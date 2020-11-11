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11.11.2020 - 15:49 |

Muşmulanın Faydaları Nelerdir? Muşmula Çekirdeği Ve Yaprağı Neye İyi Gelir?

Muşmula, gül ailesine ait yüksek mineral ve vitamin oranı ile demir eksikliği başta olmak üzere çok sayıda problemin çözümünde tüketimi tavsiye edilen özel bir meyve. Sert bir yapıya haiz muşmula, olgun haldeyken satılmakta ve yumuşadığı zaman tüketilmektedir. Muşmulaya dair muşmulanın faydaları nelerdir? Muşmula çekirdeği ve yaprağı neye iyi gelir? İşte, tüm detaylar.

Muşmulanın Faydaları Nelerdir? Muşmula Çekirdeği Ve Yaprağı Neye İyi Gelir?
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Muşmula ülkemizde 3000 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren bir meyve. Halk arasında beşbıyık, töngel gibi türlü isimlerle de anılıyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bol miktarda yetiştirilen muşmula; potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum ve folik asit gibi faydalı mineraller açısından bir hayli zengin bir meyve çeşidi. 

Muşmulanın Faydaları Nelerdir? 

Muşmulanın insan sağlığına çok sayıda faydası bulunuyor. Bu faydalarından öne çıkanlar şöyle: 

- Muşmula; kalsiyum, fosfor, potasyum ve demir içermesi ile vücudun ihtiyaç duyduğu değerli mineral ve vitaminleri sağlar. Askorbik asit içermesi sebebi ile de vücuda farklı faydaları bulunur.

- Vücuda ferahlık kazandırır. 

- Antioksidan niteliği ile vücuda zararlı olan toksinleri yok eder.

- Sakinleştirici bir etkisi vardır. Depresyona iyi geldiği bilinmektedir.

- Cilt kanserini önleyici bir özellik taşır.

- Mide bulantısı ve kusma sorunların giderilmesinde etkili olur.

- Kilo vermek için ideal bir üründür. Zayıflamak için kullanılabilir. Bağırsak hareketlerini artırır ve zayıflamaya engel olan etmenleri ortadan kaldırır. Bu özelliğinden dolayı muşmula çayı, sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenler tarafından yaygın olarak tüketilmektedir. 

Muşmula Çekirdeği Neye İyi Gelir? 

Muşmulanın meyvesi kadar çekirdeği de son derece yararlıdır. Muşmula çekirdeği, sindirim sistemini düzenleyerek idrarı artırıcı bir etki gösterir. Mesane ve böbreklerdeki taşın dökülmesine yardımcı olur. Tüketim şekli genellikle çekirdeklerin kaynatılarak suyunun içilmesi biçimdedir. Bu su, vücuttaki ödemin kolaylıkla atılmasına da destek olur. Kilo vermek isteyenler içinde yararlı bir çekirdek türüdür. Çok güçlü bir çekirdek türü olduğundan kullanımı öncesinde ilgili bir uzmana danışmak yerinde olacaktır. 

Muşmula Yaprağı Neye İyi Gelir?

Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Vücuda kuvvet verir. Şeker hastalığı yani diyabet rahatsızlığı olanlar içinde tüketilmesi tavsiye edilen şifalı bir meyvedir. Muşmula yaprağı karaciğer içinde oldukça yararlıdır. Karaciğer sağlığının korunmasına yardımcı ve destek olur. Karaciğeri zehirli maddelere karşı etkili bir şekilde korur. 

Muşmula Çayı Tarifi 

Zayıflamak için bazı uzmanlar tarafından da önerilen muşmula çayının tarifi, bu konuda bilgi sahibi olmak ve uygulamak isteyenler tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Muşmula çayının tarifi şu şekildedir: Bir litre suyun içerisine ince bir biçimde kıyılan bir avuç muşmula eklenir ve akabinde kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra ise suyu süzülür ve elde edilen karışım, süzme bal ile tatlandırılır. Ortaya çıkan muşmula çayı, günlük olarak üç öğünde birer çay bardağı şeklinde tüketilir. 

Muşmula Nasıl Tüketilir? 

Muşmula meyvesinin yararları kadar nasıl yenileceği hususu da merak edilmektedir. Pek çok kişi tarafından günümüzde halen çok bilinmeyen muşmula meyvesi, genel olarak kabuklu ve sert bir yapıda olup bu şekilde satışa sunuluyor. Bu durumda yapılması gereken koparıldığı halindeki sert kabuğunun soyularak içerisinde bulunan meyvenin çıkarılmasıdır. Çıkarılan bu meyve yumuşak bir halde ise rahatlıkla tüketilebilir. Sert olmamasına dikkat edilmesi özellikle vurgulanan noktaların başında geliyor.

Muşmulanın Zararları Var mıdır? 

Muşmula, faydalı bir meyve olmasının yanında bazı insanlarda istenmeyen alerjilere neden olabiliyor. Cildin kızarmasına yol açması yine bazen karşılaşılan istenmeyen durumlar arasında göze çarpıyor. Gün içerisinde fazla miktarda tüketilmemesine dikkat edilmesi gereken bir meyvedir. Aksi takdirde gaz sıkışmasına neden olabiliyor. Uzmanlar dozun aşılmaması gerektiğini özellikle ifade ediyor. Kronik hastalıklara sahip olan kişilerin ise tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor. 

 

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