Mutfak lavabonuz nasıl temizlenir?

Mutfak lavabonuzu bulaşık deterjanı ve ılık su ile temizleyin. Bulaşık deterjanı işin çoğunu üstlenmekte çok iyi bir iş çıkarır. Bir sünger veya mikrofiber bir bez yardımı ile evyenizi temizleyebilirsiniz. Ancak paslanmaz çeliği çizeceği için metalik temizleme süngerlerinden uzak durun.









Daha sonra lavabonuzu suyla doldurun ve bir fincan kadar çamaşır suyu ekleyin. 5 dakika bekletin.



Bu arada, süngerinizi çamaşır suyu çözeltisine daldırın ve musluğu silmek için kullanın.



Lavabonuzu dezenfekte etmek için çamaşır suyu kullanmanızı öneririz. Çünkü çamaşır suyu küf, bakteri ve virüsleri yok eden oldukça etkili bir dezenfektandır. Bununla birlikte, yanlış kullanılırsa oldukça tehlikeli olabilir. Çamaşır suyunu güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için birkaç önemli nokta:



Dezenfekte etmek için çamaşır suyu kullanmadan önce yüzeyi sabun ve suyla temizleyin. Çamaşır suyu temizleyici değil dezenfektandır, bu nedenle temiz bir yüzeyle başladığınızdan emin olun.

Çamaşır suyunu aşırı kullanmayın ve diğer temizleyicilerle karıştırmayın. Sirke, amonyak veya alkolü gibi diğer temizleyicilerden çamaşır suyu kullandığınız süre boyunca mutlaka uzak durun. Aksi takdirde kimyasal reaksiyon zehirli dumanlar oluşturabilir.



Sıcak su aktif bileşeni çamaşır suyunda ayrıştırır, bu nedenle seyreltirken soğuk su kullandığınızdan emin olun.



Lavabonun suyunu boşaltın, nemli bir sünger kullanarak hızlıca silin ve kurumaya bırakın.



Lavabon tamamen kuruduğunda, seyreltilmiş sirke çözeltisi ve temiz, kuru bir mikrofiber bez yardımı ile lavabonuzu parlatın.





