Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Mutluluk Veren Hormon Hangisidir? Mutluluk Hormonu (Serotonin) Nasıl Artırılır?
16.02.2021 - 13:55 |

Mutluluk Veren Hormon Hangisidir? Mutluluk Hormonu (Serotonin) Nasıl Artırılır?

İnsanın iyi hissetmesini sağlayan en önemli hormonlardan birisi de serotanindir. Bu hormon, uykumuzu yeterince almamızdan, düzgün yemek yememizden, duygusal dengemizin sağlanmasından, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına kadar pek çok fonksiyon serotonin hormonu sayesinde çalışır. Mutluluk veren hormon hangisidir? Mutluluk hormonu nasıl arttırılır? Sizler için derledik.

Mutluluk Veren Hormon Hangisidir? Mutluluk Hormonu (Serotonin) Nasıl Artırılır?
ABONE OL

Serotonin eksikliği, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Vücuttaki bazı sorunlar, serotonon hormonunun azaldığını gösterebilir. Serotonin hormonu vücutta azaldığı zaman insanlar kendini daha mutsuz ve huzursuz hisseder. Bu gibi durumlarda vücuttaki serotonin hormonunun arttırılması gerekir.

Mutluluk Hormonu (Serotonin) Nasıl Artırılır?

Serotonin hormonunun dışarıdan yapay yollarla alınamaması mümkün olmasa da meditasyon, sağlıklı beslenme, spor ve psikolojik destek gibi pek çok şekilde vücutta tekrar salgılanması hatırlatabiliyor. Kendinizi daha iyi hissetmek için uyumak, egzersiz yapmak, bol bol dinlenmek, uyumak, gülmek, sevdiklerinizle bol vakit geçirmek ve hobilerinizi gerçekleştirmeniz gerekir.

Mutluluk hormonu, bazı yediğiniz besinlerin içinde de yer alıyor. Aynı zamanda bol miktarda bal, balık, bitter çikolata, çilek, süt ve süt ürünleri ve yumurta gibi ürünleri tüketebilirsiniz. Serotonin eksikliği yaşamamak için bol miktarda D vitamini almak, sağlıklı besinleri tüketmeye özen göstermek ve stresle baş etmeyi öğrenmek gerekir. Bu besinleri düzenli alarak mutluluk seviyenizi yükseltebilirsiniz.

Serotonin Arttıran Egzersizler

Serotonin, depresyonla yakından ilgili bir hormondur. Bu kimyasal, %75'ini bağırsak hücrelerinde yer alır ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Geri kalan ise, beyin hücrelerini yenilemeye yardımcı olur. Yüksek serotonin miktarına sahip olan bir kişi, pozitif ruh halini daha yoğun bir şekilde hisseder. Serotoninin düşük seviyelerde olması ise, depresyon ve mutsuzluk haline neden olur. Özellikle de aerobik hareketleri, serotonin miktarını arttıran egzersizler arasında yer alıyor.

Vücutta spor yaparken kaslardaki acıyı hafifletmek için serotonin nürotransmiterlerin beyne sinyal göndermesine yardımcı oluyor. Özellikle de pilates, yavaş ya da tempolu yürüyüş yapmak, günde 3 defa yapılan kısa egzersizler, gerilme egzersizleri, ağır kaldırmak, yoga yapmak, bisiklete binmek ve yüzmek gibi egzersizler serotonin miktarının çoğalmasına yardımcı olur.

Mutlu Olduğunuzda Beyinde Salgılanan 4 Hormon

Mutlu, endişeli, üzgün ya da kızgın olduğunuz zamanlarda beyninizin içinde pek çok kimyasal tepkime ortaya çıkar. Beyin, kişinin hayatını devam ettirebilmesi için her zaman acıyı önleme ve mutluluğu arama çabasındadır. Kişi, huzurlu ve başarılı olduğu zaman ödülünü mutluluk hormonu ile alır. Bu süreçte kişi direksiyon başında yer alır.

Yolcu koltuğunda oturmaz. Bu nedenle kişinin beynini doğru bir şekilde yönetmeyi başarmalı, günlük yaşantısında karşılaştığı duyguları keşfetmeye ve içsel barışını sağlamaya çalışır. Mutlu olduğunuzda beyinde salgılanan 4 hormon, dopamin hormonu, oksitasin hormonu, serotonin hormonu, endorfin hormonudur. Bu hormonların kendine göre görevleri vardır.

Dopamin Hormonu: Kişiyi harekete geçirmek ve motive etmek için salgılanan bir hormondur. Fatura ödemekten, iyi bir üniversite derecesi kazanmaya, bir şeyleri tamir etmekten video oyununda bölüm geçmeye kadar pek çok motivasyon için önemli bir rol oynar.

Oksitosin Hormonu: Başka biri ile yakınlık kurmak için beynin kullandığı hormondur.

Endorfin Hormonu: Kişinin kendi ürettiği morfin olarak da bilinir.

Serotonin Hormonu: Güven hormonu olarak da bilinen mutluluk hormonudur.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir. İkili ilişkiler önem kazanacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybedip yanlış kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde ikili ilişkiler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin olgunlaşması için kendinize zaman vermelisiniz. Akşam saatlerinizi daha hareketli geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Gün içinde işlerinizi tamamlamak sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. Yabancılarla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen saatlerinde daha fazla çabalamanız gerekebilir. İşlerinizi olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Geçmişte kalan ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. Sizi sıkıntıya düşürmesine izin vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızla organize olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için ilişkiler önem kazanabilir. Bazı konuları gözden geçirebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam için yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanma isteyebilirsiniz. Bugün enerjiniz yüksek. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde alternatif planlar olacaktır. Kendinizi akışa bırakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinize yönlenmeniz sizi daha rahat hissettirebilir. İkili ilişkilerinizdeki tutumunuz gün içinde önem kazanacaktır. Güven aradığınız yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar oluşacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve konuşmaların olduğu bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı problemleri büyütmemeye özen gösterin. Yakın çevre ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız değişikliklerden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Daha kontrollü olmalıyız. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden Rinoplasti Yapılmalıdır?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirKolajen içeren besinler
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaKök hücreniz ile yıllara meydan okuyun
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorBotoks hakkında merak edilen sorular ve cevaplar
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluFekal inkontinans nedir?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaHayatım roman olur
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluYeni alışkanlıklara doğru
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanHayatı kolaylaştırın!
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarCildinizin güzellik iksiri: İksir 715
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adet (Regl) Nedir? Adet Olmak Ve Adet Kanaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adet (Regl) Nedir? Adet Olmak Ve Adet Kanaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Nezleye Ne İyi Gelir, Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer? Nezleyi En Hızlı Ne Geçirir?

Nezleye Ne İyi Gelir, Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer? Nezleyi En Hızlı Ne Geçirir?

D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? D3 Vitamini Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?

D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? D3 Vitamini Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?

Aloe Vera Nasıl Kullanılır? Yüze Ve Cilde Faydaları Nelerdir?

Aloe Vera Nasıl Kullanılır? Yüze Ve Cilde Faydaları Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet