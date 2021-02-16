Mutluluk Veren Hormon Hangisidir? Mutluluk Hormonu (Serotonin) Nasıl Artırılır?

Serotonin eksikliği, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Vücuttaki bazı sorunlar, serotonon hormonunun azaldığını gösterebilir. Serotonin hormonu vücutta azaldığı zaman insanlar kendini daha mutsuz ve huzursuz hisseder. Bu gibi durumlarda vücuttaki serotonin hormonunun arttırılması gerekir.



Mutluluk Hormonu (Serotonin) Nasıl Artırılır?



Serotonin hormonunun dışarıdan yapay yollarla alınamaması mümkün olmasa da meditasyon, sağlıklı beslenme, spor ve psikolojik destek gibi pek çok şekilde vücutta tekrar salgılanması hatırlatabiliyor. Kendinizi daha iyi hissetmek için uyumak, egzersiz yapmak, bol bol dinlenmek, uyumak, gülmek, sevdiklerinizle bol vakit geçirmek ve hobilerinizi gerçekleştirmeniz gerekir.



Mutluluk hormonu, bazı yediğiniz besinlerin içinde de yer alıyor. Aynı zamanda bol miktarda bal, balık, bitter çikolata, çilek, süt ve süt ürünleri ve yumurta gibi ürünleri tüketebilirsiniz. Serotonin eksikliği yaşamamak için bol miktarda D vitamini almak, sağlıklı besinleri tüketmeye özen göstermek ve stresle baş etmeyi öğrenmek gerekir. Bu besinleri düzenli alarak mutluluk seviyenizi yükseltebilirsiniz.



Serotonin Arttıran Egzersizler



Serotonin, depresyonla yakından ilgili bir hormondur. Bu kimyasal, %75'ini bağırsak hücrelerinde yer alır ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Geri kalan ise, beyin hücrelerini yenilemeye yardımcı olur. Yüksek serotonin miktarına sahip olan bir kişi, pozitif ruh halini daha yoğun bir şekilde hisseder. Serotoninin düşük seviyelerde olması ise, depresyon ve mutsuzluk haline neden olur. Özellikle de aerobik hareketleri, serotonin miktarını arttıran egzersizler arasında yer alıyor.



Vücutta spor yaparken kaslardaki acıyı hafifletmek için serotonin nürotransmiterlerin beyne sinyal göndermesine yardımcı oluyor. Özellikle de pilates, yavaş ya da tempolu yürüyüş yapmak, günde 3 defa yapılan kısa egzersizler, gerilme egzersizleri, ağır kaldırmak, yoga yapmak, bisiklete binmek ve yüzmek gibi egzersizler serotonin miktarının çoğalmasına yardımcı olur.



Mutlu Olduğunuzda Beyinde Salgılanan 4 Hormon



Mutlu, endişeli, üzgün ya da kızgın olduğunuz zamanlarda beyninizin içinde pek çok kimyasal tepkime ortaya çıkar. Beyin, kişinin hayatını devam ettirebilmesi için her zaman acıyı önleme ve mutluluğu arama çabasındadır. Kişi, huzurlu ve başarılı olduğu zaman ödülünü mutluluk hormonu ile alır. Bu süreçte kişi direksiyon başında yer alır.



Yolcu koltuğunda oturmaz. Bu nedenle kişinin beynini doğru bir şekilde yönetmeyi başarmalı, günlük yaşantısında karşılaştığı duyguları keşfetmeye ve içsel barışını sağlamaya çalışır. Mutlu olduğunuzda beyinde salgılanan 4 hormon, dopamin hormonu, oksitasin hormonu, serotonin hormonu, endorfin hormonudur. Bu hormonların kendine göre görevleri vardır.



Dopamin Hormonu: Kişiyi harekete geçirmek ve motive etmek için salgılanan bir hormondur. Fatura ödemekten, iyi bir üniversite derecesi kazanmaya, bir şeyleri tamir etmekten video oyununda bölüm geçmeye kadar pek çok motivasyon için önemli bir rol oynar.



Oksitosin Hormonu: Başka biri ile yakınlık kurmak için beynin kullandığı hormondur.



Endorfin Hormonu: Kişinin kendi ürettiği morfin olarak da bilinir.



Serotonin Hormonu: Güven hormonu olarak da bilinen mutluluk hormonudur.