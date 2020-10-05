Hastane randevusu alma, tahlil sonucu görme ya da geçmiş randevuları gözden geçirme gibi işlemler son zamanlarda İnternet üzerinden yapılabilir bir hale geldi. Sağlık hizmetlerindeki bu gelişim de bilenlerin işini kolaylaştırırken; bilmeyenlerin de randevu sistemini öğrenmesini bir zorunluluk haline getirdi.



Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (NKÜ) İçin Randevu Nasıl Alınır?



Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi randevuları, hastaneye ait resmi web sitesi üzerinden alınabilmektedir. Buna göre, ana sayfada yer alan “online randevu” butonunun açılması gerekir. Bu buton içerisinde ziyaretçiye üye girişi ve üyesiz giriş olmak üzere iki farklı seçenek sunulmaktadır. Buna göre ziyaretçiler sisteme kayıt yaptırarak ya da herhangi bir üyelik açmadan işlemine devam edebilir.



NKÜ için randevu işlemini üye olarak gerçekleştirmek için bir kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Bu formda hastanın; T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi ve bazı kimlik bilgileri istenmektedir. Bu formu doğru ve eksiksiz dolduranlar, online randevu işlemlerini hızlıca yapabilmektedir.



NKÜ Üyesiz Randevu Girişi Nedir?



Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi için randevu alırken üyesiz randevu seçeneğinden faydalanmak da mümkündür. Bu yolla randevu alınırken hastanın T.C. kimlik numarası ve doğum yılının girilmesi yeterli olmaktadır. Kimlik numarası ve doğum yılı girildikten sonra, sisteme aktif bir telefon numarası kaydedilmesi gerekir. Bu kayıttan sonra hasta, NKÜ bünyesindeki herhangi bir poliklinikten rahatlıkla randevu alabilmektedir.