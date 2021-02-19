Nar Ekşisi Faydaları Nelerdir? Nar Ekşisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Nar ekşisi, nardan tamamen doğal olarak elde edilir ve birçok faydası vardır. Antioksidan özelliği olan narın ekşisinin beslenme listesinde yer alması gerekir. Bazı hastalıklara karşı yararlı olduğu da bilinen nar ekşisinin mutlaka doğal olarak üretileni kullanılmalıdır.



Nar Ekşisinin Faydaları Nelerdir?



Nar ekşisi gerçekten tam bir şifa kaynağıdır. Yemeklere, salatalara lezzet, tat veren bir sos olmanın çok ötesinde nar ekşisi faydaları saymakla bitmez. Nar kabuğunun bile çay olarak tüketildiği düşünülürse bu mucizevi meyvenin ekşisinin faydalarını göz ardı etmemek gerekir.



Nar ekşisi, besin değerleri bakımından çok kıymetlidir içeriğindeki karbonhidrat ve protein oranı ile dikkat çekmektedir. Bazı yöresel yemeklerde kullanılan nar ekşisi çiğköfte, kısır gibi bilinen yemeklerde kullanımı ile tanınır. Nar ekşinin 1 yemek kaşığında yaklaşık 35 kalori bulunur. Bu nedenle de diyet yaparken salatalarda rahatlıkla tüketilebilir.



Nar Ekşisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?



Nar ekşisinin birçok hastalığa iyi geldiği ya da hastalığın önlenmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir. Narın memleketi olan Hatay ve yöresindeki insanlar tarafından bu şifalı yönü bilindiğinden olsa gerek nar ekşisi sofralardan eksik edilmemektedir. Nar ekşisinin iyi geldiği hastalıklar şöyle sıralanabilir;

● Nar ekşisi, içeriğinde bulunan kan basıncını azaltan özellikleri sebebiyle tansiyonun düşürülmesinde epeyce etkilidir.

● Nar ekşisi içeriğindeki K, C ve E vitaminleri sayesinde vücut direncini arttırır. Kan akışını iyileştiren nar ekşisi arterlerin kalınlaşmasının ve büyümesinin önüne geçmektedir.

● Nar ekşinin prostat kanseri hücreleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu düşünülmektedir. Kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak kanserle mücadelede etkili olduğu kabul edilmektedir.

● Yaygın bir hastalık olan diyabet ile de savaştığı, insülin direncinin azaltılmasında ve kan şekerinin düşürülmesinde nar ekşisinin yararlı olduğu gözlenmektedir.

● Nar ekşisinin içerdiği antioksidanlar nedeniyle hafıza üzerinde etki ettiği ve yaşlanmasının önüne geçtiği varsayılmaktadır. Bilhassa stresli ortamlarda bulunan veya stresli işlerde çalışanların, öğrencilerin nar ekşisini düzenli tüketmeleri önerilmektedir.

● Nar ekşisinin düzenli tüketiminde, kemik hastalıkları bakımından önleyici rol oynadığı görülmektedir. İlerleyen yaşlarda osteoporoz gibi kemik hastalıklarına yakalanmamak için beslenmede nar ekşisine yer vermek gerekir.

● Nar ekşisinin mucizevi bir özelliği de cilt üzerindeki olumlu etkisidir. Kolajen üretimini artıran nar ekşisi cildin sıkılaşmasını sağlamaktadır. Gençleştirici etkisinin yanında uygulanacak maske yapımlarında kullanılmak suretiyle de sivilce ve akne lekelerine karşı etkili olmaktadır.

● Nar ekşisinin hem cinsel performans hem de doğurganlık üzerinde olumlu etkisi olduğu da bilinmektedir.