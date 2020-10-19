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19.10.2020 - 16:54 |

Nedime Bilekliği Nedir, Ne Zaman Takılır?

Son zamanlarda giderek popülerleşmekte olan nedime bileklikleri düğün sırasında her aşamada gelinin yanında bulunarak gelini her türlü yardımına koşan nedimelerin bileğinde takılı olan nedime bilekliği oldukça ilgi çeken ve görsel olarak hoş duran bir detaydır. Peki, nedime bilekliği nedir? Ne zaman takılır? İşte, tüm detaylar.

Nedime Bilekliği Nedir, Ne Zaman Takılır?
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Nedimeler gelinin gelinlik seçme sürecinden düğün gününe kadar her konuda geline destek olan kişiler anlamına gelmektedir. Tarihi bundan çok eskilere dayanan nedimelerin yeni bir adet olmadığı söylenebilir. Nedimelerin giysileri ve bileklikleri ise ilgi çeken bir başka konudur.

Nedime Bilekliği Nedir?

Nedimelerin bileğine takmış olduğu bileklik yani nedime bilekliği, düğün sırasında nedimelerin bileğinde bulunan korsaj bilekliklerdir. Bütün nedimeler aynı bileklikleri takarlar. Ülkemizde gerçekleşen düğünlerde nedimeler ayı kıyafetleri pek giymezler ve gelen konuklar nedimeleri genellikle bilekliklerinden fark etmektedirler.

Nedimelerin takacakları bu korsaj bileklikler genellikle nedimelerin giyecekleri kıyafetlerin tonlarında tercih edilirler. Örnek verilecek olursa eğer nedimeler pembe bir elbise giyiyorlarsa eğer nedimelerin bileklikleri de pembe tonlarında olacaktır. Genellikle nedime bileklikleri gelin aksesuarları firmaları ya da çiçekçilerden temin edilebilir.

Nedime Bilekliği Modelleri

Nedimelerin en önemli aksesuarlarından biri olan bu bileklikler, çiçekli ya da boncuklu tercih edilebilirler. Nedimelerin bilekliklerinin seçimi yapılacakken elbiselerle uyumlu bir tonda olmasına dikkat etmekte fayda vardır. Örneğin nedimelerin giyecekleri elbise eğer mor renginde ise nedimelerin takacakları bileklik te elbiseyle uyumlu olarak mor renkte tercih edilmelidir.

Nedime bilekliklerinin farklı olması istenirse eğer kuru çiçek ya da tüy gibi detaylar kullanılabilir. Alışılmışın dışında bu modeller nedimelerin bilekliklerini süsleyerek aynı zamanda şık görünmelerini sağlar. Bunun dışında bilekliklerde yalnızca çiçek kullanmak yerine yeşil yaprakların bulunduğu yapay çiçekler ya da tüllü modeller de tercih edilebilir.

Bunların dışında örneğin nedimelerin kıyafetleri eğer pudra tonlarında olacaksa, beyaz ve pembe çiçeklerle bir kombin oluşturularak da ortaya hoş bir görüntü çıkabilir.

Nedimeler Neden Aynı Renk Giyinir?

Bu sorunun cevabı Antik Roma dönemindeki 10 nedime ve 10 sağdıca bağlıdır. Nedimeler ve sağdıçlar gelinin ve damadın birebir kopyası olarak giyinerek şeytani ruhların kafasını karıştırmayı amaçlarlar. Bu sayede çifte gelen kötülükleri ve nazarı engelleyecekleri düşünülürdü. Seneler geçtikçe u inanç yerini yalnızca gelinin nedimelerinin ve damadın sağdıçlarının aynı giyinmesine bırakmıştır. Ve günümüzde gelin gelinlik, damat ise damatlık giyerken nedimeler ve sağdıçlar onlardan daha farklı ama hepsi aynı olacak şekilde giyinmektedirler. Bu sayede gözler gelinin ve damadın üzerinde olur.

 

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