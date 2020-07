Nergiz Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Özellikle psikolojik açıdan kişinin yenilenmesine ve kendini daha huzurlu hissetmesine olanak tanıyan bir ayrıcalığa sahiptir. Muhteşem kokusu ve harika renkleri ile beraber bulunduğu her ortama ayrı bir hava kattığını söylemek gerekir. Aynı zamanda değişik hikayeleri ve anlamı ile beraber pek çok özelliği bulunuyor. Dünyanın değişik ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de çok fazla sevilen çiçeklerden biridir.



Nergiz Çiçeği: Anlamı, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Nergis çiçeği efsanevi hikayeleri ile Türkiye'de en popüler çiçekler arasında yer almaktadır. Farklı hikayeleri bulunur ve her biri antik döneme kadar uzanır. Ayrıca muhteşem kokusu ve özel görseli eklenince Nergis için aşk çiçeği denir. Bu muhteşem özelliklerinin yanı sıra anlamı üzerinden de beğeni toplayan bir çiçek olduğunu söylemek gerekir. Genel olarak anlamı ise güzellik olarak bilinir. Hatta bu güzellik o kadar büyüktür ki kendine zarar verecek noktaya ulaştırır. Özellikleri ise oldukça fazladır.



- Soğanlı bir bitki olduğunu söylemek gerekir. Dinlendirmek suretiyle soğanlarının tekrar kullanılabileceği dile getirilebilir.

- Özellikle kesme çiçekçilikte çok fazla kullanılır.

- Taç yaprakları sarı ve beyaz karışıma sahiptir.

- Soğanın zehirli olduğunu unutmamak gerekir.

- Yaprakları doğrudan soğan kısmından çıkar.

- Yan taç yaprakları 6 adet olması ile beraber oval bir şekle sahiptir.

- Genel olarak sapları 20 ila 80 santimetre arasında uzayabilmektedir. Bu doğrultuda her dal içerisinde birden fazla çiçek yer alır.

- Nergis dinleme zamanına giren çiçekler arasında bulunuyor.



Faydaları açısından ise Nergis çiçeği geniz tıkanıklığını açar. Vücuttaki birçok farklı yaraları iyileştirir. Temizleyici özelliği bulunur. Soğukta oluşan Nezleye karşı faydalıdır. Safra ya da rutubetten meydana gelen baş ağrıları için iyi gelir.



Nergiz Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?



Nergis çiçeği bakımı konusunda çok dikkatli olunması gerekir. Yapılması gerekenler aşamalı olarak ele alınmalıdır.



- Bilinenlere göre ağustos ayından kasım ayına kadar soğanların ekiminin gerçekleşmesi gerekir.

- Drenaj Nergis çiçeği için oldukça önemlidir. Yani suyu iyi süzdürmüş olan toprakları severler.

- Lodos rüzgarı gelişimine önemli oranda güçlendirir. Ancak poyraz rüzgarının bunun tersini yaptığını dile getirmek mümkün.

- Bahçede bakılan Nergis Çiçeği için doğal ortam yeterli gelir. Fazladan bir müdahale gerekmez.

- Evde bakıldığı zaman saksı üzerinde mutlaka 3 ya da 4 günde bir sulanması gerekir. Toprağının nemli kalması önemlidir.

- Dolaylı yoldan almayı seven bir bitkidir. O yüzden direkt güneş alan bir yer yerine, daha çok güneşe dolaylı şekilde alabilecek bir alana yerleştirilmelidir.

- Nergis çiçeğinin yapraklarının yeşil olduğu süre içerisinde, mutlaka düzenli olarak güneş alması önemlidir.



Bütün bu özellikleri dikkate almak suretiyle evde saksı içerisinde ya da bahçede rahatlıkla nergis çiçeğini yetiştirebilirsiniz. Aynı zamanda faydaları üzerinden de sağlıklı şekilde kullanmanız mümkün.