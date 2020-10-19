Nikah İşlemleri İçin Hangi Evraklar Gereklidir? Nikah Başvurusu En Hızlı Nasıl Yapılır?

Birçok belediye e-devlet sistemine entegre edildiğinden, beyan etmek için kullandığınız bilgilerin çoğu artık belediyenin çevrimiçi sisteminde otomatik olarak görüntülenebilir. Bu sebeple nikah işlemlerini yapmak günümüzde oldukça kolaydır. İşlemlerin hangi sıra ile yapılması gerektiğini yazımızda bulabilirsiniz.



Nikah İşlemleri İçin Hangi Evraklar Gereklidir?



Resmi nikah yaptıracak olan çiftlerden aşağıdaki belgeler istenmektedir. Bu belgeler şu şekilde sıralanabilir:

Evlenme Beyannamesi

Vesikalık Fotoğraf

Sağlık Raporu

Fotoğraflı Nüfus cüzdanı ile bir adet fotokopisi

Evlilik başvurusu için gerekli belgeler bu şekildedir. Ancak, lütfen bir sürücü belgesinin kimlik yerine geçmediğini ve listede bulunan belgelerin başvurduğunuz şehre göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Pek çok belediye artık e-devlet sistemlerine entegre olduğu için, daha önce çevrimiçi sistemlerinde beyan edilmesi gereken birçok bilgiyi otomatik olarak görüntüleyebilirler.



Sisteme entegre olmuş belediyeler de ikamet izni, nüfus cüzdanı fotokopisi veya evlilik cüzdanı gibi evrak talep edebilir. Bu nedenle evlilik başvurusu yapmadan önce başvurduğunuz belediyeden gerekli belgeler nelerdir öğrenmeniz çok daha sağlıklı olacaktır.



Nikah Başvurusu En Hızlı Nasıl Yapılır?



Eskiden evlilik için hazırlanan ve teslim edilen evraklar uzun süre ofiste bekletilirdi, bu nedenle evlilik süreci uzun zaman alırdı. Bu uygulama, şikayette bulunan çiftin mahkeme emriyle yıldırım nikahı düzenlemesi ile sonuçlanabilmekteydi. Ancak günümüzde yıldırım nikahına gerek yok çünkü düğün süreci eskisinden çok daha hızlı ilerliyor.



Ancak evlilik başvurusunda bir an önce evlenmek istediğinizi söylediğiniz zaman, evlilik dairesinin takvimine uyuyorsa, başvurudan sonra en erken 24 saat içinde evlilik tarihi verilecektir. Bu uygulamaya halk arasında hızlı evlilik ismi ile de bilinir.



Hızlı bir şekilde evlenmek için hangi belgeler gerekli diye merak ediyorsanız. Yukarıda sıraladığımız belgelerin aynılarının gerekli olduğunu söyleyebiliriz.



Evlilik için başvurduğunuz tarihten sonra en yakın tarihi almak için ayrıca ödeme yapmanız gerekmez. Bu nedenle hızlı düğününün bedelini araştırmanıza gerek yok. Sadece evlenme başvurusu yaptığınız belediye tarafından belirlenen ücretleri ödemeniz gerekir. Nikah kıymak için gerekli ücretler şehirlere ve belediyelere göre değişiklik göstermektedir. Ancak eğer nikah hafta içi kıyılacaksa o zaman 200-300 TL civarındadır. Nikah eğer hafta sonu kıyılacak ise o zaman ücretler 400-500 civarında olmaktadır. Net bir ücret öğrenmek için nikahınızın kıyılacağı belediye ile görüşmenizde fayda vardır.