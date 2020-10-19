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19.10.2020 - 13:13 |

Nikah Şekeri Fiyatları Ne Kadar Oldu? 2020 Ortalama Nikah Şekeri Fiyatları

Düğün hazırlıkları yapılırken en önemli olaylardan biri de davetliler için hazırlanan nikah şekerleridir. Birbirinden farklı nikah şekerleri arasında insan kendini kaybedip ne seçeceğine karar veremeyebilir. Peki, birbirinden güzel bu nikah şekerlerinin size maliyetleri ne kadar olacak? Çiftler tarafından bu soru çok sık düşünülmektedir. Sizin için piyasadaki nikah şekeri fiyatlarını derledik.

Nikah Şekeri Fiyatları Ne Kadar Oldu? 2020 Ortalama Nikah Şekeri Fiyatları
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Pek çok nikah şekeri firması bulunmaktadır. Bunlar arasından kaliteli ve uygun fiyatlı olanları seçmek gerekir. Çok fazla model olması sebebi ile bütçeye uygun aradığınız nikah şekerlerini bulmanız da aslında kolay olacaktır.

Nikah Şekeri Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Nikah şekerleri fiyatları genelde seçilen modeller ve kullanılan malzeme kalitesine göre değişkenlik göstermektedir. Bunun yanında paketleme, kaç adet alınacağı gibi etmenler de nikah şekerlerinin fiyatını etkilemektedir.

Nikah şekeri için en uygun malzemeler küçük çantalar ile plastik nikah şekeri kutusu modelleri olduğu düşünülmektedir. Uygun fiyatlı düğün hediyeleri arasından seçim yapmak istiyorsanız, kurutulmuş lavantayı poşetlere koymayı da seçenekler arasına eklemeniz mümkündür.

Nikah şekerlerine düğün hazırlıklarının başında ne kadar bütçe ayıracağınıza karar verirseniz sonrasında seçim yapmanız çok daha kolay olacaktır. Çünkü böylelikle bütçenize uygun modeller arasından çok daha hızlı bir şekilde seçim yapabilirsiniz.

2020 Ortalama Nikah Şekeri Fiyatları

Hayatımızın en mutlu anlarından biri olan evlilik sözleşmemize tanıklık eden sevdiklerimize, bu anı ölümsüzleştirmek adına nikah şekerleri dağıtabiliriz. Çok fazla seçenek olmasından dolayı bu süslemeleri seçmemiz bizim için zor. İşinizi kolaylaştırmak için bazı önemli detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Düğün veya düğün sezonu, düğün şekerlerinin dekorasyonu açısından oldukça önemlidir.

Tören zamanı bahar ayına denk gelirse, dekorasyona papatyalardan ilham alarak mevsime özel hediyeler hazırlayabilirsiniz. Benzer şekilde, seçtiğiniz hediyeleri süslemek için uğur böceği gibi detaylar da kullanabilirsiniz. Yazın bu özel anı geçirmeyi planlıyorsanız, yaz aylarını düğününüze gelen herkese hatırlatacak bir deniz kabuğu hediyesi düşünebilir ya da nikah şekerinizi deniz kabukları ile süsleyebilirsiniz. Eğer düğün töreniniz kış aylarına denk gelecekse o zaman kar temalı nikah şekerleri hazırlayabilirsiniz.

Lokumlar ve magnet şeklindeki nikah şekerleri düğünde dağıtabileceğiniz en uygun fiyatlı alternatifler arasında yer alıyor. Ancak solmaz çiçekler ya da sukulentler oldukça pahalı nikah hediyeleri arasında bulunmaktadır.

Dilerseniz nikah şekerlerini evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için nikah şekeri malzemeleri satan yerlerden ihtiyacınız olan eşyaları alıp bu işi çözüme kavuşturabilirsiniz. Ama baştan söylemek gerekirse bu iş zamanınızı alacak uğraştırıcı bir iş olacaktır.

 

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