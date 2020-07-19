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19.07.2020 - 20:56 |

Nilüfer Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Nilüfer çiçeği, ana vatanı yağmur ormanları olan bir su bitkisidir. Bilimsel adı Nelumbo olan bu çiçekler halk arasında Lotus çiçeği ismiyle de bilinir. Kendi kendini temizleyen özel bir sistemi mevcuttur. Bu sayede dünyadaki en temiz çiçek olarak tanımlanır. Nilüfer çiçeklerinin dünyada en fazla bulunan iki türü Amerikan lotusu ve Hint lotusudur. Nilüfer çiçeğinin faydaları ve özellikleri nelerdir, merak edenler için derledik.

Nilüfer Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Başta dere kenarları ve göller olmak üzere sadece sulak arazilerde yetişen nilüfer çiçeği son derece estetik bir görünüme sahiptir. Bu bitki özünde birçok mineral bulundurur. Mineralleri gibi yapraklarından yapılan çaylar da insan sağlığına son derece faydalıdır.

Nilüfer Çiçeğinin Anlamı

Bitkiler dünyasında en gizemli çiçeklerden biri olarak tanımlanan nilüfer, kültür ve sanat alanında en çok kullanılan kült sembollerden biridir. Yaprakları bir araya getirildiğinde daire şeklini alır. Bu yönüyle tasavvufta yaradılışı simgeler. Dünya genelinde ise ruhsal arınmayı, manevi kurtuluşu ve içsel huzuru temsil eder. Renklerine göre simgelediği şeyler çeşitlilik arz eder. Beyaz renkli olanları ruhu ve masumiyeti simgeler. Mavi yapraklı lotuslar ise özellikle Doğu toplumlarında bilgeliğin sembolü olarak kullanılır. Hindistan ve Çin'de ise yeniden doğuş ve Nirvana anlamlarına gelir. Bazı kültürlerde toplamda 12 tane olan taç yapraklarından her biri farklı bir ayı simgeler.

Nilüfer Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Nilüfer çiçekleri tıpkı bambular gibi çok hızlı bir şekilde uzama özelliğine sahiptir. Özellikle çok yağış alan yerlerde boyları 2 -3 metre aralığında uzar. Sağladığı faydalar göz önünde bulundurularak başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde koruma altına alınmıştır. Bu bitkilerin en önemli ayırt edici özelliklerinden biri temiz oluşlarıdır. Üzerine toz geldiğinde yapraklarını kullanarak tozu uzaklaştırırlar. Temizlenmek için yağmur damlalarını kullanan türleri de mevcuttur. Genelde beyaz renkli olan nilüfer çiçeklerinin 12 taç yaprağı bulunur.

Nilüfer Çiçeğinin Faydaları

Hem nilüfer çiçeği hem de bu çiçekten yapılan çay insan sağlığı açısından son derece faydalıdır. Ateşi çıkan kişiler içtiği takdirde beynin hipotalamus bölgesini uyarır ve vücut sıcaklığının normal seviyelere düşmesini hızlandırır. Kalp atışlarını düzenler ve başta aritmi olmak üzere birçok kalp hastalığına yakalanma riskini azaltır. Bu bitkiler B vitamini açısından oldukça zengindir. Periyodik aralıklarla tüketilirse anemi ve bu hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan halsizlik, kronik yorgunluk gibi belirtileri en aza indirger. Nilüfer çiçeği fiziksel olduğu kadar ruhsal sağlığa da olumlu etkileri olan bir bitki türüdür. Sinir zafiyeti ve öfke kontrolü olan kişiler günde bir ya da iki fincan nilüfer çayı içebilir. Sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Yatmadan birkaç saat önce içildiği takdirde uyumayı kolaylaştırır.

Nilüfer Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Nilüfer çiçekleri bakımı en zor bitkiler arasındadır. Mutlaka humuslu bir toprağa ekilmelidir. Aynı zamanda saksının derinliği de bakımında büyük bir önem taşır. Bu çiçeklerin ani ısı değişimlerinden ve çevresel faktörlerden zarar görmemesi için derin saksılar tercih edilmelidir. Bir su bitkisi olduğu için filiz kısımları suyun altında olacak şekilde saksıya yerleştirilmelidir. Saksı değiştirmek haricinde çiçeğin yeri kesinlikle değiştirilmemelidir. Daha yüksek verim almak adına saksının içine gübre ilave edilebilir. Özellikle keçi gübresi lotus çiçeklerini hastalıklardan ve bitlenme riskinden koruyor.

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