Öfke Kontrolü Nedir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Öfke Kontrol Bozukluğu İle Baş Etme Yolları

Öfke, hafif bir rahatsızlıktan dolayı ortaya çıkan ve şiddetlenerek büyüyen güçlü bir duygu biçimidir. Öfke, içsel ya da dışsal sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Aynı zamanda öfke, kişisel sıkıntılarınızdan da kaynaklanıyor olabilir.



Öfke Bozukluğu Nedir?



Öfke, hoş olmayan durumlara karşı verilen aşırı tepkidir. Günlük hayatımızda sinirimizi bozan pek çok durumla karşılaşabiliyoruz. Trafikte hatalı sollamalar, iş yerinde işini boşlayanlar, baskıcı ve bunaltıcı anne babalar, anlayışsız arkadaşlar gibi pek çok faktör bazen öfkelenmemize neden olabiliyor. Öfkenin kontrol altına alınamaması durumunda öfkeli kişinin geri dönülmez hatalara yol açmasına sebep olabilir. Bu da hem kendimize hem de çevremize zarar vermemize neden olacak sonuçlar doğurabilir.



Öfkenin Tedavisi Nasıl Yapılır?



Öfke, her insanda olan bir duygudur. Fakat öfke kontrol edilemediği zamanlarda yıkıcı bir hal alır. Bu da öfkeli kişinin çevresindeki herkesi kırmasına ve sosyal hayatının bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olur. Öfke tedavisindeki asıl amaç öfkeyi tamamen yok etmek değil öfkenizin çevrenize zarar vermesini önlemektir. Öfke, doğal ve geçici bir duygu durumudur. Önemli olan öfkenin saldırgan ve kinci bir davranışa dönüşmesini önlemektir. Öfke kontrolü için belirlenen bir tedavi yöntemi yoktur. Kişiye göre tedavi şekli de değişir.



Öfke Kontrol Bozukluğu ile Baş Etme Yolları



Öfkenizi 6 adımda kontrol altına alabilirsiniz. Bu adımlar ise;

-Öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilebilmesi için bazı farkındalıklar kazanmanız gerekiyor.

-Öfkeli kişi, istemeden de olsa olayları abartılmış ve çarpıtılmış bir şekilde algılar. Öfkenizin hangi düşünceyle arttığını ya da azaldığını tekrar gözden geçirmeniz gerekir.

-Olumsuzluk ifade eden sözcükleri kafanızdan atmaya çalışmanız gerekir. Öfkeli kişiler genellikle anlamadan yargılama eğilimi gösterirler. Bu nedenle öfkelendiğiniz zaman yavaşlayıp asıl söylemek istediğiniz şeyi düşünmeli, karşınızdaki kişilerin söylediklerini anlamaya çalışmalısınız.

-Öfkenizin altında yatan gerçek düşünceyi bulmaya çalışmanız gerekir. Gerektiğinden o ortamdan uzaklaşmaya ve sakinleşmeye çalışmanız gerekir.

-Derin bir nefes alıp nefes egzersizleri yaparak sizi sakinleştirecek şeyler hayal etmeye özen göstermeniz gerekir. Kendinize sürekli sakin ol ve gevşe gibi telkinlerde bulunabilirsiniz.

-Yaşam içinde her zaman engellerle, zorluklarla ve kayıplarla baş etmek zorunda kalabileceğinizi aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Bakış açınızı değiştirerek olaylara farklı açılardan da bakmayı deneyebilirsiniz.

Öfke Kontrolünün Önemi



Öfke kontrolü, her zaman çok önemlidir. Çünkü öfke, kontrol edilemediği zaman hem size hem de çevrenizdeki kişilere zarar verebilir. Öfkenizi kontrol edemediğiniz durumlarda haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Sinirinizi doğru bir şekilde ifade edemezseniz geri dönülmesi imkansız sorunlara neden olabilir. Duygularınızı karşınızdaki kişilerle açıkça konuşarak sorumluluklarınızı ve düşüncelerinizi açık bir şekilde ifade etmeniz gerekir.



Öfke Durumunda Ortaya Çıkan Tepkiler



Öfke çocukluk döneminde başlar ve beynin ön bölgesinin bir işlevi olarak ortaya çıkar. Kötü çocukluk yılları, yaşanmış kötü anılar ve yanlış tutumlar öfke kontrolünü bozar. Aynı zamanda öfke kontrolünde sıkıntı yaşayan kişilerde serotonin adı verilen mutluluk hormonunun çalışmasında bir sıkıntı olduğu bilinir.

-Kalp atışının hızlanması ve kan basıncının artması

-Nefes alıp vermede düzensizlik

-Aşırı stres ve gerginlik

-Tartışma sırasında karşı tarafa sözlü ya da fiziki şiddet uygulanması