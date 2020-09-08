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08.09.2020 - 17:25 |

Oğul Otunun Faydaları Nelerdir? Oğul Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Günümüzde oğul otu kullanan pek çok kişiye çeşitli faydalar sağlamaktadır. Oğul otu yoğun olarak kullanılmakta olan değerli bitkiler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte kullanımı sağlık açısından da çok önemlidir. Oğul otu nedir? Oğul otunun faydaları nelerdir? Oğul otu bitkisi nerelerde kullanılır? Sizler için ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Oğul Otunun Faydaları Nelerdir? Oğul Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
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Oğul otu, günümüzde tüketildiği durumlarda genellikle sakinleştirici özelliği ile bilinmekte olan şifalı bir bitkidir. Bu oğul otu dünden bugüne kadar tarihler boyunca insanların özellikle ruhsal ve manevi problemlerinin yatıştırılması amacı ile kullanılmaktadır.

Oğul Otu Nedir?

Oğul otunun günümüzde doğal yetişme alanı genelde Akdeniz ve Asya'dır. Oğul otunun boyu yaklaşık olarak 30 cm ile 90 cm arası olmaktadır. Dik, otsu ve de çok yıllık bir bitki olmaktadır. Saplar seyrek ve de küçük tüyler ile kaplı olmaktadır. Karşılıklı sıralanmış bulunan dişli, bir elmas şeklinde olan oval yapraklar uçlarda da buruşmuş ve de tarak şeklini almıştır. Büyüme durumlarına bağlı olarak oğul otu yaprakların eni 10 cm olmakta ve boyu da 2,5 ile 7,5 cm arası olmaktadır.

Oğul Otunun Faydaları Nelerdir?

Günümüzde oğul otu, bitkisel tıp uygulayıcılarına göre, Alzheimer hastalığına, bunama ve de dikkat eksikliği çeken ya da hiperaktivite bozukluğu yaşayan kişiler için de tavsiye edilmektedir. Oğul otu ayrıca kişilerin sindirim sorunları ya da hipertiroid sorunları için de kullanılır. Oğul otunun kullanımı güvenli olmaktadır ve hemen hemen her yaşta insan kullanılabilir. Stresi azaltmakta çok etkili bir bitki olan bu otu kullanarak sinirleri yatıştıran, migren, baş ağrıları, kulak çınlamaları, baş dönmesi, uykusuzluk ve sinir krizlerinde de çok faydalı olmaktadır. Ayrıca diğer bir yandan kan şekeri ve tansiyonu da düşürerek kullanan kişiyi çok rahatlatır.

Oğul otu tabi ki bütün bu konularda fayda sağlamaktadır fakat öncelikle oğul otunu düzenli bir şekilde kullanmak en önemli olan konudur. Ayrıca hıçkırığı kesen oğul otu soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve de nefes darlığına karşı da direnç göstererek faydalıdır. Diğer bir yandan ise Mide ve bağırsak gazlarına ve ağrılarına çok iyi gelmektedir. Kullanan kişilerin regl kanamalarını düzenler ve de ağrılarını azaltır. Ayrıca, kişinin hazmını kolaylaştırıcı etkileri ve hazımsızlığa karşı çok faydalı etkileri vardır.

Oğul Otu Nasıl Kullanılır?

Faydaları saymakla bitmeyen oğul otu nasıl kullanılır bakalım. Oğul otunun öncelikle yaprakları kurutulur ve sonra kaynamış su içinde demlenerek hazırlanan bu oğul otu çayı keyifle içilebilir. Oğul otu bitkisi yapraklarında elde edilmekte olan melisa yağı da farklı amaçlar ile kullanılmaktadır. Ayrıca taze olan oğul otunun ezilmesi ile elde edilen suyu da kullanılır. Buna ek olarak eğer kaynatılarak vücuda sürülür ise genelde ter kokusu gidermeye yardımcı olur.

Oğul Otu Çayı ve Kullanım Şekli

Oğul otu genelde 1 bardak kaynamakta olan suya yaklaşık olarak 5 ya da 6 tane taze yaprak ekleyip, 1 çay kaşığı da kurutulmuş yaprak koyarak yapılır. Bu çayın ayrıntılı anlatımında yaklaşık olarak 5 dakika ya da 7 dakika kadar beklenir. Sonrasından bu karışım güzel bir şekilde süzülür ve ardından istenir ise bal ya da şeker eklenebilir. Nane ile de lezzetlendirmek mümkündür. Günde bir ya da iki kere içilebilir ama daha fazlası uygun değildir. Ayrıca bu hazırlanan çayı bebeklere vermek uygun olmamaktadır.

Son olarak oğul otu ile yapılmış olan dudak kremleri vardır ve bunlarda pek çok sayıda kullanılmaktadır.

 

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