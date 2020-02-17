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HaberlerSağlık Haberleri Öksürük neden olur? Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü kesmenin doğal yolları
17.02.2020 - 15:30 |

Öksürük neden olur? Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü kesmenin doğal yolları

"Öksürüğü ne keser?", "Öksürüğü anında kesen yöntemler nelerdir?" diye yoğun bir şekilde internette araştırılıyor. Öksürüğü kesen birçok bitkisel yöntem mevcut. Tabii bu yöntemlerin arasında öksürüğü hemen kesen yöntemler de var. Bizler de sizler için "Öksürüğü hemen kesen şeyler nelerdir?" ve "Öksürüğü ne keser?" sorusunun cevaplarını aradık. İşte öksürüğü hemen kesen yöntemler…

Öksürük neden olur? Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü kesmenin doğal yolları

Öksürük havaların soğumasıyla beraber kendini göstermeye başladı. Ancak öksürük sürekli hale gelmeye başladığında muhakkak önlem alınmalı, bir uzmana danışılmalıdır. Eğer ki öksürüğünüzün soğuk algınlığından meydana geldiğini düşünüyorsanız size vereceğimiz bitkisel yöntemlere başvurabilirsiniz. Öksürüğü hemen geçirmek isteyenler, öksürüğü ne keser diye merak edenler size vereceğimiz doğal ve bitkisel yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

Öksürüğü ne keser, öksürük hemen nasıl geçer? işte doğal yöntemler…

Öksürüğe karşı ilk alınması gereken yöntemlerden birisi de bulunduğunuz ortamı havalandırmaktır. Bulunduğunuz ortamı havalandırmak sizi biraz olsun rahatlatacaktır.

Bu yöntemin dışında bitkisel yöntemlerden de faydalanabilirsiniz.

Bal ve toz zencefil

Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp yiyin. Boğazınıza ve öksürüğe çok iyi gelir.

Not: Çocuklara uygulamayın.

Karabiber ve bal karışımı

Bir bardak sütün içerisine 1'er tatlı kaşığı toz karabiber ve bal ekleyin. Bu karışımı günde 2 defa içebilirsiniz.

Ayva yaprağı ve ıhlamur

Ayva yaprağı ile ıhlamuru sıcak suyun içerisinde 5 dakika kayatp için. Bu karışımın öksürüğe iyi geldiği söylenmektedir.

Karabiberli zeytinyağı

Zeytinyağını bir kabın içerisinde yanmayacak şekilde ısıtın. Daha sonra içerisine bir miktar karabiber ekleyip sırtınıza sürün. Bu karışımı sırtınıza sürdükten sonra bir bez yardımıyla sarın. Öksürüğü hemen kestiği ve iyi geldiği bilinmektedir.

Sıcak duş

Sıcak duş, alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüğe iyi gelmektedir.

Buhar bonyosu

Kaynayan suyun içerisine bir miktar nane aromalı vazelin koyarak buhar banyosu yapın. Bronşları açarak öksürüğü kestiği söylenmektedir.

Soğanlı su yöntemi

1 tane soğanı 4'e bölüp 1 bardak su ilave edip kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıp biraz soğumasını bekleyin. İçebileceğiniz ılıklığa geldiğinde suyunu süzdürüp bardağa koyun. İçine 1 tatlı kaşığı bal koyun karıştırıp için. Yarım saat sonra öksürükten kurtulun.

Ballı turp yöntemi

Turpun içerisini bir miktar oyun ve dibini delin. Daha sonra turpu bardağın içerisine yerleştirin ve içerine bal ilave edin. Turpu o şekilde ertesi güne kadar bekletin ve bardağa damlamış olan balı tüketin.

Öksürük neden olur Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir Öksürüğü kesmenin doğal yolları

Sarımsak yöntemi

Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dakika demlendikten sonra için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor.

Limonlu karabiber yöntemi

Yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde emebilirsiniz.

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