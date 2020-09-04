Ã‡ocuklarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in okullarÄ±n gÃ¼venli hale getirildikten sonra aÃ§Ä±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Ã‡Ãœ TÄ±p FakÃ¼ltesi BalcalÄ± Hastanesi Ã‡ocuk YoÄŸun BakÄ±m UzmanÄ± Prof. Dr. DinÃ§er YÄ±ldÄ±zdaÅŸ, Ã§ocuklarÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de uyku ve beslenmenin Ã¶nemine dikkat Ã§ekti. Okullarda alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemlerden bahseden Prof. Dr. YÄ±ldÄ±zdaÅŸ, "Ã–rneÄŸin derslerin baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri, yemek saatleri kademelendirilebilir. Bununla birlikte mÃ¼mkÃ¼nse sÄ±nÄ±flarÄ±n aÃ§Ä±k alanlara taÅŸÄ±nmasÄ± olabilir. SÄ±nÄ±f mevcudunun azaltÄ±lmasÄ± ya da dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ okula gidilmesi oldukÃ§a Ã¶nemli ama bununla birlikte Ã¶zellikle su ve hijyenik koÅŸullarÄ±nÄ± okullarÄ±n saÄŸlamasÄ± gerekiyor" dedi.

Hijyen Ã¶nerilerinde de bulunan YÄ±ldÄ±zdaÅŸ, "El hijyeni, sosyal mesafe, bununla birlikte solunumsal izolasyon, okullarÄ±n dezenfekte iÅŸleminin yapÄ±lmasÄ±yla beraber, yemek sunumu yapacaklarsa gÄ±dalarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±ndaki hijyenik ortamlara, gÄ±da gÃ¼venliÄŸineÂ Ã§ok dikkat etmeleri gerekiyor. AynÄ± zamanda okulda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmen ve personele hem bu hijyenik koÅŸullar hem el yÄ±kama, hem de sosyal mesafe konusunda ciddi eÄŸitimler verilmesi gerekiyor" diye konuÅŸtu.

'Uyku baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± etkiler'

Ã‡ocuklarÄ±n corona virÃ¼s sÃ¼recinde uyku dÃ¼zenlerinde birtakÄ±m deÄŸiÅŸiklikler olduÄŸuna dikkat Ã§eken Prof. Dr. DinÃ§er YÄ±ldÄ±zdaÅŸ, "Ã–zellikle bu pandemi dÃ¶neminde Ã§ocuklarÄ±n daha Ã§ok gece geÃ§ vakitte yatÄ±p gÃ¼ndÃ¼z geÃ§ kalktÄ±klarÄ± iÃ§in uyku dÃ¼zenleri Ã§ok bozuluyor. Bu uyku dÃ¼zeninin bozulmasÄ± biraz baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini etkileyebiliyor ama iyi bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi iÃ§in makro ve mikro besinleri mutlak almalarÄ± gerekiyor. Ã‡ocuklar, cips, gofret, kapalÄ± biskÃ¼viler gibi, gazlÄ± iÃ§ecekler ve hazÄ±r meyve sularÄ±Â gibi yÃ¼ksek yaÄŸlÄ± ve karbonhidratlÄ± gÄ±dalardan mutlak kaÃ§Ä±nmalÄ±lar" dedi.Â

Besinlerdeki vitaminler

Ã‡ocuklarÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirirken beslenme ile ilgili Ã¶nerileri de sÄ±ralayan Prof. Dr. YÄ±ldÄ±zdaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã–zellikle karbonhidratlarda tahÄ±l yÃ¶nÃ¼nden Ã§ocuklarÄ±n iyi beslenmesi gerekiyor. Protein yÃ¶nÃ¼nden et, balÄ±k, sÃ¼t, yoÄŸurt, peynir gibi besinleri mutlak almasÄ± gerek. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemlerini daha gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±labilmek iÃ§in Ã¶zellikle Ã§ocuk hastalarÂ A, C, E, D vitaminleriyle beraber selenyum ve Ã§inko minerallerini almalÄ±lar. E vitamini, selenyum ve Ã§inko daha Ã§ok taze fÄ±ndÄ±k, ceviz, badem gibi iÅŸlenmemiÅŸ kuruyemiÅŸlerde olabiliyor. Bunlarla beraber zeytinyaÄŸÄ± ve tahin Ã¶nemli. C vitamini portakal, mandalina, greyfurt ve bazÄ± yeÅŸil bitkilerden bunlarÄ± alabilirler. D vitamini de Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡ocuklarÄ±n gÃ¼neÅŸli bÃ¶lgelerde bulunup bu vitamini daha aktif hale getirebilirler."Â

'Ara Ã¶ÄŸÃ¼nler hazÄ±rlanmalÄ±'Â

AynÄ± zamanda baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerinÂ Ã¶nemli olduÄŸuna deÄŸinen YÄ±ldÄ±zdaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã‡ocuklara ara Ã¶ÄŸÃ¼nler hazÄ±rlanmalÄ±. Bu Ã¶ÄŸÃ¼nlerde genellikle taze meyveler olabilir. Mevsimsel salatalÄ±k ve domatesi kullanabilirler. Tam buÄŸdaylÄ± sandviÃ§ ya da peynirli tostlar yapÄ±labilir. Ä°ÅŸlenmemiÅŸ birtakÄ±m kuruyemiÅŸleri bu dÃ¶nemde kullandÄ±klarÄ± zaman Ã§ocuklarÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."Â

'Ã‡ocuklara da grip aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lmalÄ±'Â

Ã‡ocuklarda da grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n rutin olarak yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Prof. Dr. DinÃ§er YÄ±ldÄ±zdaÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ZatÃ¼rre aÅŸÄ±sÄ± Ã¶zellikle altta yatan hastalÄ±ÄŸÄ± olanlarda yapÄ±labiliyor. Ben grip aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n uygun olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã–zellikle bu pandemi sÄ±rasÄ±nda yeni tip corona virÃ¼sÃ¼n grip enfeksiyonu ile birtakÄ±m benzer Ã¶zellikleri de olacaÄŸÄ± iÃ§in bu hastalarda koruyucu olarak grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n belki hastaneye daha az baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sonuÃ§ta testini yapmadan ikisini birbirinden ayÄ±rt etmek Ã§ok daÂ mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã‡ocuklarda genellikle 2 yaÅŸÄ±n altÄ±nda maske takÄ±lmasÄ± Ã§ok Ã¶nerilmiyor. 2 yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki Ã§ocuklarda maske takmak Ã¶nemli. Bununla beraber mesafeye de dikkat edilmeli."

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