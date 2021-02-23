Okula giden çocukların yılda kaç kez hastalanması normal?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, özellikle kreş ya da okula başlayan çocukların ilk defa kalabalık ortamlarda bulundukları için bağışıklık sistemlerinin tam olarak güçlenmediğine dikkat çekerek ailelere tavsiyelerde bulundu.

Dengeli beslenme ve uyku düzeni çok önemli

Her anne babayı tedirgin eden olayların başında çocuklarının hastalanması geldiğini aktaran Cömert, "Çocukların çoğunluğu özellikle sonbahar ve kış aylarında daha sık hastalanmaktadırlar. Özellikle kreş veya okula başlanan ilk yıl hastalık açısından daha zorlu geçmektedir. Çünkü okul çağına kadar kalabalık ortamlardan uzak duran çocuklar mikroplarla tanışmamış ve bağışıklığı güçlenmemiştir. Okul çağıyla beraber kapalı sınıf ortamlarında birçok çocuğun beraber zaman geçirmesiyle her çocuk yanındaki arkadaşına vücutlarının henüz tanışmadığı mikrop ve bakterileri birbirlerine sunmakta, doğal olarak hastalıkları da beraberinde getirmektedir" dedi.

Bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken Cömert, “Bağışıklığı güçlenen çocuklarda okulda geçirilen her yıl bir yıl öncesine göre daha az hastalıklı olarak atlatılır. Bağışıklık sistemimiz mikropları tanıma esasına göre çalışmaktadır. Vücut hiç bilmediği, tanımadığı bir mikropla karşılaşınca mikroba karşı yenik düşüp hastalanmaktadır. Vücut, aynı mikropla tekrar karşılaşırsa buna karşı bağışıklık sistemimiz devreye girer ve hastalık oluşmadan atlatılmış olur. Tabii bu savaşı kazanması için vücudun bağışıklığının ve direncinin iyi olması gerekmektedir. Bu da özellikle dengeli beslenme, uyku düzenin iyi olması ve hareketli bir yaşam ile sağlanmaktadır. Bağışıklığı iyi olmasına rağmen alerjik çocuklarda astım ve alerjik rinit gibi durumlar çocukların sık hastalanmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

Yüksek ateş ile birlikte bu belirtiler varsa dikkat!

Birçok hastalığın ilk belirtisinin yüksek ateş olduğunun altını çizen Cömert, “Vücudumuza mikrop girdiği vakit vücudun ilk korunma şekli ateşi yükseltip mikrobun yayılımını engellemektir. Ateşin sürekli yüksek seyretmesi (38,5) çocuğun kötü görünümde olması, şiddetli kusma, beraberinde döküntü olması, 3 ay altında bebeklerde ateş olması durumlarda çocuk hekimine görünmek gerekmektedir” diyerek özellikle çocukların okula başladığı ilk yılda 8-10 kez hastalanmasının normal olduğunu belirtti.

Vücuda mikrop girdiğinde, vücudun ilk korunma şeklinin ateşi yükseltip mikrobun yayılımını engellemek olduğunu söyleyen Cömert, ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Ateşin sürekli yüksek seyretmesi (38,5), çocuğun kötü görünümde olması, şiddetli kusma, ateş ile beraberinde döküntü olması, 3 ay altında bebeklerde ateş olması durumlarda çocuk hekimine görünmek gerekmektedir. Eğer bir çocuk sık antibiyotik kullanımı öyküsü var ve enfeksiyonları sürekli ağır geçiriyorsa, büyüme gelişme geriliği varsa, ciltte veya ağızda sürekli mantar enfeksiyonu oluyorsa, ailede immün yetmezlikli biri varsa immün yetmezlik açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bir çocuk 1 yılda ikiden fazla sinüs enfeksiyonu, zatürre, derin doku enfeksiyonu ve dörtten fazla kulak enfeksiyonu yaşıyor ise yine immün yetmezlik açısından değerlendirilmesi gerekir."