Acele Yapılan Mastürbasyon Risk Taşıyor!

Mastürbasyon Fransızca kökenli bir terimdir. Kişinin kendi kendini doyuma ulaştırması olarak tanımlanır. Öz doyuma ulaşmak için kişi kendi elini veya teknolojik aletleri (suni vajina, vibratör vs.) kullanabilir.

Mastürbasyon yapmak ya da yapmamak, mastürbasyon teknikleri, mastürbasyon hakkındaki bilgiler ve mastürbasyon efsaneleri sosyal, kültürel, toplumsal, ırksal, inançsal ve daha birçok değerlerden etkilenmektedir.

Tıbbı ilim olarak mastürbasyon cinsel gelişimin bir parçası olarak kabul görür. Dolayısıyla cinsel gelişim için doğru ve uygun şekillerde mastürbasyon yapmak cinsel gelişimimizi geliştirici bir katkı sağlar. Yanlış mastürbasyon teknikleri ise cinsel hayatımızda erken boşalma, geç boşalma, peniste hissizlik, ilişkiden zevk alamama ve sertleşme bozuklukları gibi bazı cinsel sorunlara yol açabilir.

Yapılan araştırmalara göre evli erkeklerin %85’i evli kadınların %40’ı mastürbasyon yapıyor. Partneri olmayan kişilerde bu oran %100’e yakındır. Mastürbasyon ilişkisi olmayanlarda kaçınılmaz bir eylem olarak karşımıza çıkmakta.

Mastürbasyon yaparken amaç sadece boşalmak olmamalıdır. Haz almak ve tatmin olmak ilk hedef olmalıdır. Haz alınca orgazm zaten kendiliğinden gelecektir. Yapılan mastürbasyon cinsel ilişkiye ne kadar yakın ya da benzer olursa o kadar başarılı olur.

Bu hazza uluşmak ve bunu yaşamak için belirli kurallar vardır. Yaşınıza ve cinsel döngünüze uygun mastürbasyon yapın. Örneğin ilişkiniz yok ise haftada bir ya da iki kez sizin için yeterli olacaktır. Mastürbasyon yapmadığınız günlerde cinsel fanteziler kurun ve mastürbasyon taklitleri yapın.

Her aklınıza geldiğinde mastürbasyon yapmayın. Bilindiği gibi erkekler biranda cinsel istek ve arzu duyabilir. Her boşalma isteğinizi mastürbasyon yaparak gidermeniz cinsel isteğiniz de azalmaya yol açar. İlişkide olduğu gibi ani orgazm isteğimizi kontrol altında tutmak gerekir. Böyle anlarda mastürbasyon taklidi yapabilirsiniz.

Mastürbasyonunuzu planlayın ve hazırlanın. Planlamak ya da hazırlanmaktan kastım kendinize uygun zaman ve mekan oluşturmanızdır. Kısıtlı sürede, uygun olmayan yerlerde (banyo, tuvalet vs.) acele ve hızlı mastürbasyon yapmak erkeklerdeki erken boşalmanın en büyük sebeplerin başında gelir. Yakalanma korkusu ile mastürbasyon yapmak mevcut ya da ilerideki cinsel hayatınızda ciddi sorunlara yol açabilir.

Yorgun, stresli ve kaygılı olduğunuz zamanlarda mastürbasyon yapmayın. Sorunlardan kaçmak için mastürbasyon eylemini kullanmayın. Mastürbasyon öncesinde fiziksel heyecanınızı yatıştırın. Nefes alıp verişinizi düzenleyin. Vücut kaslarınızı gevşetin.

Mastürbasyon öncesi idrar hissi olmaması gerekir. Aksi halde alacağınız haz azalır. Aynı zamanda mastürbasyon sonrası idrar yapmaya çalışırsanız yanma, ağrı, acı ve zorlanma olur.

Mastürbasyon sırasında sertleşmenize odaklanmayın. Haz almaya odaklanın. Haz almaya odaklanırsanız sertleşme kendiliğinden yeteri kadar olacaktır. Her mastürbasyonda aynı düzeyde sertleşme olmasını beklemeyin. Bazen az bazen fazla olabilir. Kısacası sertleşme takılmayın.

Mastürbasyon sırasında mutlaka kayganlaştırıcı kullanın. Sabun, şampuan, el kremi gibi malzemeleri kullanmayın. Bebe yağı, su bazlı kayganlaştırıcılar kullanabilirsiniz. Unutmayın vajen kaygan ve ıslak bir organdır. Bunu taklit etmeniz gerekir.

Mastürbasyon sırasında fantezi kurun. Görsel bir materyal kullanmayın. (film, dergi, resim vs.) Fantezileriniz partneriniz ile yapabileceğiniz fanteziler olsun. Gerçekleşmesini istediğiniz ve uygulanabilir fanteziler kurmalısınız.

Mastürbasyonu sabit ve belirli bir ritimde yapın. İlişkideki ritimden biraz daha hızlı olması sizin için daha iyi olacaktır. İlişkide olduğu gibi boşalmaya yakın hızlanabilirsiniz. Çok hızlı ve basınçlı mastürbasyon peniste aşırı uyarıma neden olur. Aynı uyarılmayı cinsel ilişki sırasında elde etmek neredeyse imkansızdır. Sonuç olarak vajinal ilişki sırasında yeterli hız ve basınç oluşmadığı için boşalmanızda ciddi gecikmeler olabilir.

Boşalma hissi geldiğinde hemen boşalmayın. Kendinizi kontrol edin. Nefesinizi düzenleyin, kaslarınızı gevşetin. Fiziksel heyecanınızı yatıştırdıktan sonra tekrar devam edin. En az 3-4 kez boşalmayı erteleyin ve en sonunda boşalın. Boşalmanızı kontrol etmek ve boşalırken daha fazla haz almak için aşk kaslarınızı güçlendirin (kegel egzersizi).

Erkeklerin bir çoğu doğası gereği boşaldıktan sonra ortamı terk etmek ve/veya yalnız kalmak isterler ya da partneri ile temas etmekten kaçınırlar. Bu nedenle boşaldıktan sonra bir süre (2-3 dakika) yatakta kalın.

Düzenli bir cinsel partneriniz var ise cinsel enerjinizi mastürbasyona değil partnerinize aktarın. Aksi halde mastürbasyon ilişkinizin önüne geçecek ve partneriniz ile sorun yaşayacaksınız demektir.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı