Sertleşme Bozukluğunda Basamaklı Tedavi

Sertleşme tedavisinde sorunu doğru saptamak ve hastaya uygun tedavi uygulamak gerekir. Bunu yaparken mevcut olan tedavi basamaklarını tek tek değerlendirip hastaya sunmak gerekir. Örneğin hiç tedavi almamış birisine 2. Basamak tedavi olan iğne tedavisi ile başlamak doğru değildir. Bu tür yaklaşımlar aslında biz doktorlardan çok hastaların kendi kendilerine çözüm aramasından kaynaklanır.

Sertleşme sorunu olan hasta hemen eczaneye gidip ( yada benzin istasyonuna yada arkadaşına yada internete) en güçlü ilacı alma peşindedir. Bunu anlamak benim için zor değil.



Utanma vs gibi nedenlerden doktora gitmeme ve sorunu kendine başına çözme isteği insanın doğasında vardır. Sonuçta en son kullanması gereken ilacı daha tedavinin başında kullanınca, başta her şey güzel ama sonra sıkıntılar ortaya çıkıyor.



1. basmakta başarısız olunursa 2. basamağa onda da başarısız olunursa 3. basamağa geçilir. Sertleşme bozukluğunun derecesine göre bazen 2. Basamak bazen de 3. Basamak başlangıçta önerilebilir.

1. basamakta; ilaçlar, şok dalga tedavisi, vakum cihazları

2. basamakta; penise yapılan iğne tedavisi

3. basamakta; ise protez tedavisi.

1. basamaktaki tedaviler önce tek tek olmuyorsa bir arada kullanılabilir. Örneğin şok dalga tedavisi alan bir hasta düşük dozda sertleşme ilacı da alabilir. Yada şok dalga tedavisine ek olarak vakum tedavisi eklenebilir. Bunu belirlemede şüphesiz hastanın sertleşme bozukluğunun derecesi önemlidir.



Şu anda uygulanan p-shot tedavisi kitabi bilgi olarak herhangi bir basamakta yer almamaktadır. Mevcut devam eden çalışmalar ilerleyen yıllarda 1. Basamakta yer alma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Yine aynı şeklide kök hücre tedavisi de göründüğü kadarı ile 2. Basamak ile 3. Basamak arasında uygulanacak gibi görülüyor.



Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı

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