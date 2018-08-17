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    HaberlerOp Dr Berk Karataş Haberleri Cinsel Hayatı Karartan Kısır Döngü!
    Yazarlar
    16.08.2018
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    Cinsel Hayatı Karartan Kısır Döngü!

    Op Dr Berk Karataş
    Op Dr Berk Karataş
    drberkkaratas@gmail.com

    İnsanoğlu yapamadığı, haz almadığı ya da beceremediği eylemden ya kaçar ya da o eylemi erken sonlandırır.

    Eğer cinsellikten haz almıyorsanız; ya cinsellikten kaçma eylemi (cinsel isteksizlik ve sertleşme bozukluğu) ya da çabuk sonlandırma eylemi (erken boşalma) gerçekleşir.

    Dolayısıyla erken boşalan bir erkeği araştırdığımız zaman altından partnerini istememe, arzulamama ya da partnere karşı cinsel isteksizlik çıkabilir.

    Cinsel isteksizliği araştırdığımız zaman bunun altından erken boşalmaya bağlı haz alıp haz verememe sorunu çıkabilir.

    Erken boşalma, cinsel isteksizliğe; cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğuna neden olabilir ya da sertleşme bozukluğu, erken boşalmaya; erken boşalma, cinsel isteksizliğe neden olabilir.

    Cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğuna; sertleşme bozukluğu erken boşalmaya neden olabilir.

    Bu bir kısır döngüdür tedavi edilmediği sürece sonsuza kadar dönmeye devam eder. Tedavide esas hangisinin döngüyü başlattığını bulup tedavi etmektir.

    Erken boşalma tanımı; 6 ay ve düzenli birlikte olduğunuz partneriniz ile ilişkiye başlamadan, başlar başlamaz yada başladıktan çok kısa bir süre sonra (2 dakika altında) boşalmadır. Bu durumun partnerler arasında çatışmaya neden olması gerekir.

    Sertleşme bozukluğu tanımı; ilişkiyi başlatacak ya da sürdürecek kadar sertleşmenin olmamasıdır.

    Op. Dr. Berk Karataş

    Üroloji Uzmanı

    www.berkkaratas.com

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    Op Dr Berk Karataş
    Op Dr Berk Karataş
    drberkkaratas@gmail.com
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