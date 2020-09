Bu Problem Büyütmeye Değer!

Peniste 1-3 uzama ve 1-3 cm çap artışını garanti eden ameliyatsız ve yan etkisiz penis büyütme tedavi protokolü;

Normal penis büyüklüğü yumuşak halde 4-7 cm, sert halde 9-16 cm’dir. (Wessells H, Lue TF, McAninch JW. Penile length in the flaccid and erect states: guidelines for penile augmentation. J Urol 1996; 156:995)

Yazımın en başında bu rakamları vermemin sebebi penis büyütme isteyen hastaların birçoğunun penis boyutlarının normal olduğu ve büyütme isteklerinin altında bazen psikolojik (büyük penis takıntısı vs.) bazen de fizyolojik (sertleşme bozukluğu, erken boşalma vs.) nedenleri yattığı klinik çalışmalar ile ispat edilmiş olmasıdır.

(Mondaini N, Ponchietti R, Gontero P et al. Penile length is normal in most men seeking penile lengthening procedures. Int J Impot Res 2002; 14: 283–6 (Penil uzatma prosedürleri arayan çoğu erkekte penis uzunluğu normaldir)

Bu nedenle penis boyutları normal olduğu halde penis büyütme isteyen kişiler ile uzun ve ciddi bir görüşme yapılması gerekir. Bir çok penis büyütme isteyen hastamın gerçek sorunun öğrenip tedavi edince penis büyütme işinden vazgeçtiler.

Buna rağmen kişiler penis büyütmek için prosedürler talep etmektedir. Cerrahi yaklaşımlarda; kullanılan cerrahi teknikler üzerinde fikir birliği olmaması, yüksek bir komplikasyon riski ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkması nedeniyle yıllar içinde kişiler (internet satıcılarının ve medyanın katkıları ile) cerrahi dışı prosedürlere yönlendiler yada yönlendirildiler. Tıp dünyası da bu talebe geç te olsa karşılık vermeye başladı.

Cerrahi yöntemler ile cerrahi olmayan yöntemlerin karşılaştırıldığı bir bilimsel çalışma yok. Ayrı ayrı yapılan çalışmalarda cerrahi yöntemler ile cerrahi olamayan yöntemlerin sonuçlarının benzer ya da birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Kişisel fikrim penis büyütme için cerrahi yöntemlere geçilmeden önce cerrahi olmayan yöntemlerin sonuna kadar kullanılması taraftarıyım. Her iki yöntemde de peniste ortalama 1 ile 3 cm arası uzama sağlanmaktadır.

Doğuştan kısalık, Geçirilen ameliyatlar (prostat kanser ameliyatı gibi), hormonal bozukluklar, peyronie hastalığı, şişmanlık ve sünnet hataları gibi durumlarda penis kısa olabilir. Bu gibi hastalarda yukardaki sorgulamaları yapmadan tedavi protokollerinin uygulanması gerekir.

Bilimsel gerçekler ışığında penis uzatma prosedürü arayan hastalar için cerrahi olmayan, yan etkisiz ve etkisi bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış en ideal tedavi protokolü;

Hedef; 1-3 cm boy artışı, 1-3 cm çap artışı

Süre; 6 ay

Kullanılan yöntemler;

Şok Dalga Tedavisi; Uzama ve kalınlaşma ile oluşabilecek kan akımı yetersizliklerini ortadan kaldırmak. Peniste yeni damar oluşumunu sağlamak. Ayda bir kez toplam 5 kez uygulanır.

(Eur Urol. 2017 Feb;71(2):223-233..Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Treatment Improves Erectile Function: A Systematic Review and Meta-analysis. Lu Z1, Lin G2, Reed-Maldonado A2, Wang C3, Lee YC4, Lue TF5.)

P-Shot (PRP) Tedavisi; Penis damar, sinir ve kas yapılarının büyümesini sağlamak. Ayda bir kez toplam 5 kez uygulanır. (Combined Treatment of Injecting Platelet Rich Plasma With Vacuum Pump for Penile Enlargement Journal of Sexual Medicine 14(1):S78 · January 2017)

Vakum Tedavisi; Negatif basınç ile penise kan akımını artırmak. 3 ay her gün 10-20 dakika kişi kendi uygular. (Aghamir MK, Hosseini R, Alizadeh F. A vacuum device for penile elongation: fact or fiction? Br J Urol 2006; 97: 777– 8)

Penis Gerici Alet (extender): Penis bağlarını gererek mekanik uzama sağlar. 3-6 ay günde 1-4 saat kişi kendi uygular.

“J Sex Med. 2011 Nov;8(11):3188-92. doi: 10.1111/j.1743-6109.2009.01662.x. Epub 2010 Jan 19.

Effect of penile-extender device in increasing penile size in men with shortened penis: preliminary results.Nikoobakht M1, Shahnazari A, Rezaeidanesh M, Mehrsai A, Pourmand G.

BJU Int. 2009 Mar;103(6):793-7. doi: 10.1111/j.1464-410X.2008.08083.x. Epub 2008 Oct 16.

A pilot phase-II prospective study to test the 'efficacy' and tolerability of a penile-extender device in the treatment of 'short penis'.

Gontero P1, Di Marco M, Giubilei G, Bartoletti R, Pappagallo G, Tizzani A, Mondaini N.”

