Cinsellikte Kadın Erkek Arasındaki Farklar!

Her konuda olduğu gibi cinsellik konusunda da kadın erkek arasında ciddi farklar bulunuyor. Bu konuda ortak olan tek şey birliktelik, amaçlar her iki grupta da değişkenlik gösteriyor. Erkekler cinsel birlikteliği üstünlük kurma, hâkimiyet sağlama olarak düşünürken, kadınlar duygusal yakınlaşma olarak değerlendiriyor.

Erkekler Hakimiyet Kurma Peşinde

Cinselliği kadınlar daha çok beğenilme, istenilme ve arzu duymak olarak görürken, erkekler biraz daha sonuca odaklanır. Duygusal bir bağ kurmak erkekler için geri plandadır. Oysa kadınlar güvenmediği, duygusal bağ kurmadığı biriyle birliktelik yaşayamazlar.

Bir bakış, bir dokunuş, bir hareket ya da bir söz, erkekleri bir anda harekete geçirebilir. Üstelik erkekler arzu ve isteklerini söylemekte daha açık sözlüdür. Bu konuda çekimser olan kadınlar sözleri daha az tercih edip temas ve bakışlara yönelir.

Erkekler, duygusal bağ kurmadan hemen hemen herkesle aynı gün içerisinde defalarca birlikte olabilir, bir gecede çok kez boşalabilirler. Erkeklerin haz alması, vajen içinde saatlerce gidip gelmesiyle eş değerdir. Bu sebeple erkekler performans kaygısı güderler. Erken boşalmayı üstünlük kuramama olarak değerlendirirler.

Kadınlarda Duygusallık Ön Planda

Duyguları ile ön plana çıkan kadınlar; arzulandığını ve istenildiğini hissetmek ister, birliktelik öncesi romantizme önem verirler. Onlar için orgazm her daim ikinci plandadır ve erkeklerin cinsel organına odaklanmasından rahatsızlık duyarlar. Sadece boşalmak amacı güden erkekler istediği yerde, istediği zaman, istediği kişiyle ve istediği şekilde birliktelik yaşayabilir. Ve ilk birlikteliklerini genel olarak para karşılığı yaparlar. Kadınlar ise tek eşlilikten yana olup ilk tecrübelerini eşleri ile yaşama taraftarıdır.

İlişkide baskın ve yönlendirici olmayı seven erkekler; nihai hedeflerine ulaştıktan sonra partnerleri ile yakınlaşmaktan kaçınırlar. Bu durum kadınlar tarafından çoğunlukla bedenlerinin kullanılması olarak algılanır. Kadınları ise orgazm olduktan sonra sarılmak, yakınlaşmak tatmin eder.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı

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