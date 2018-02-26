Kadınlar G Noktasını Nasıl Keşfedebilir?

Klitoral ve vajinal orgazm tartışmaları devam ederken Alman Jinekolog Dr. Ernst Grafenberg 1950 yılında yayınladığı bir makalede vajina ön duvarında yeni bir erojen bölge tanımladı. 1980’li yıllarda Beverly Whipple ve John D.Perry, Dr.Grafenberg anısına bu bölgeye G noktası adını verdiler. Bu bölgenin klitoral ve vajinal orgazmdan daha farklı bir orgazma yol açabileceğini savundular.

G noktası vajina ön duvarında, pubik kemiğinin arkasında ve idrar yolunun altındadır. Yapılan incelemelerde G noktasının kadınların birçoğunda vajen ön duvarında saat 11 ile 13 arasında (klitoris saat 12 hizasında olduğu kabul edilirse) olduğu bulunmuştur.

G noktasında orgazma neden olan şey hızlı, kısa ve basınçlı güçlü ritmik uyaranlardır. Klitoris gibi hafif dokunuşlar ile uyarılabilen bir bölge değildir. Uyarılar ile birlikte büyür, daha çok hissedilebilir bir hal alır. Her kadında değişkenlik gösterir ancak uyarıldığı zaman bezelye ya da para büyüklüğünde olabilir.

Kadınlar G Noktalarını Nasıl Bulur?

Cinsel haz olmadan bulunması oldukça güçtür. G noktasının bulunması için kadının uyarılması hatta orgazma yakın olması gerekir.

Yatar pozisyonda kadının kendisinin bulması oldukça güçtür. Ancak uzun parmaklarınız ve kısa vajinanız varsa bulabilirsiniz. Bu noktada oturma ya da çömelme pozisyonu daha uygun olacaktır.

Bir ya da iki parmağınızla vajen içine girdikten 2-3 cm sonra (idrar yolunuzun hemen altında), vajen üst duvarına ritmik bir şekilde baskı yapmaya çalışın. İlk anda idrar hissi ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle idrarınızın olmadığından emin olun. Devam edildiği takdirde bu bölgede bir kabarıklık hissedilebilir. Parmağınızla bu bölgeye baskı uygulamayı kestiğiniz zaman hissettiğiniz zevk azalıyorsa doğru yerdesiniz demektir.

G noktası keşfinizi partnerinizle birlikte paylaşabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Yatar pozisyonda bacaklarınızı hafifçe kendinize doğru çekin. İlişki sırasında erkeğin üstte olduğu gibi pozisyon alabilirsiniz. Partneriniz bir ya da iki parmağını (avuç içi yukarı gelecek şekilde) vajen içine sokmasını ve vajen üst bölgesini yukarıya doğru kaldırmasını (baskı uygulamasını) söyleyin. Partnerinizle iletişimde olmanız çok önemlidir. Hissettiklerinizi paylaşarak G noktasını bulmaya çalışınız.

G noktası ilişki sırasında da keşfedilebilir. Penis doğru girdiği takdirde hemen hemen her pozisyonda G noktası ile temas etmesini sağlayabilirsiniz. Bu konuda yapılan araştırmalarda kadınlar, en çok partnerine arkası dönük iken penisin buraya daha baskılı temas ettiğini söylemişlerdir. Bunun dışında doğru açı bulunması kaydı ile diğer bütün pozisyonlarda da penisin G noktasına baskı uygulayabileceğini belirtmişlerdir.

G noktasını keşfetme yolculuğunda hiçbir şey hissetmezseniz sakın endişeye kapılmayın ve kendinizde kusur aramayın. İlk keşiflerde hissedilmemesi oldukça normaldir. İlk seferde bu keşif hoşunuza gitmez ya da kendinizi kötü hissederseniz durun. Başka bir sefer deneyin. Zevk alıyorsanız pratik yaparak ve hislerinize odaklanarak bu durumu anlamaya çalışın.

Vajinal, klitoral ve G noktasından kaynaklanan orgazmlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı kadınlar klitoral orgazmdan hoşlanırken bazı kadınlar hepsinin bir arada olmasını isterler. Bu çeşitliliğin sebebi toplumsal, kültürel, ırksal, deneyimsel, tecrübesel, ailesel ve eğitimsel farklılıkların olması ile yakından ilişkilidir. Aynı partner ile farklı zamanlarda yapılan cinsel ilişkinin bile hep aynı hazzı vermesi mümkün değildir.

İnternetten ‘g spot orgasm’ şeklinde arama yaparak da keşfinize yardımcı video veya resimler bulabilirsiniz.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı