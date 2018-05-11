Mutluluk Çubuğuyla Sertleşme Bozukluğuna Son Verin

Protez konusu ülkemizde maalesef yanlış bilgiler ile dolu olduğu için hastalar tarafında çok tercih edilmeyen bir tedavi şeklidir. Hastalar genelde el ayak protezi gibi düşünüp tedaviyi istememektedir. Oysa ki protez tedavisi güvenilir, kesin sonuç veren ve kullanımı çok kolaydır.

Protezler dışarıdan belli olmaz. Hatta evden bir ay ayrı kalın protez taktırın eşiniz bile anlamaz protezli olduğunuzu. El ve ayak protezi gibi dışarıdan görünmez ve fark edilmez. Sertleştiği zaman penisiniz nasıl görülüyor ise öyle görünür. Protezlerde siz istediğiniz zaman sertleşme olur. İstemediğiniz zaman normal halinde durur.

Tek parçalı yarı-sert protezler hastalar giyinik iken aşağı, cinsel ilişki sırasında yukarı bükülmesini sağlayan iç bölüme sahip yarı sert cihazlardır. İki parçalı şişirilebilir protezler testislerin (scrotum, torba) yanında bir pompaya bağlı iki silindirden oluşmaktadır. Bu pompa sıkılarak içindeki az miktardaki sıvı silindirlere gönderilir ve sertlik sağlanır. Üç parçalı protez çıktığından bu yana çok sık tercih edilmemektedir.

Üç parçalı şişirilebilir protezler en sık kullanılan ve en ideal protez grubudur. Bir pompa, bir rezervuar ve şişebilir bir çift penis gövde aparatı vardır. Üç parçalı protezler normal zamanda gevşek bir penis ilişki sırasında ise sert bir penis sağlar. Dışarıdan bakılınca protez varlığı anlaşılmaz. Rezervuar karın içine, pompa scrotal (torba) bölgeye yerleştirilir. Hastalar pompayı sıkınca rezervuar içindeki sıvı penisdeki silindirlere gider. İşlem sonunda yine pompadaki ufak düğmeye basınca sıvı penisden rezervuara geçer.

1 ve 2. basamak tedaviden fayda görmeyen hastalara uygulanır. Protez uygulaması geri dönüşümlü bir yöntem değildir. Bu nedenle tüm tedavi rejimlerini almış ama başarılı olamamış hastalarda uygulanmalıdır. Protezi ben istemiyorum vazgeçtin derseniz çıkarıldıktan sonra sertleşme olmayacaktır.

Protezlerin penis boyunda kısalma yapıp yapmadığı en çok merak edilen konulardan biridir. Bu durum kişiden kişiye değişmekle birlikte stantard protezlerde 1 cm ye kadar bir kısalma olabilir. Tersine enine boyuna büyüyebilen protezlerde ise 2 cm ye kadar penis boyunda uzama olabilir.

Protez takıldıktan sonra ilişkiden alınan zevk devam eder. Bir his kaybı söz konusu değildir. Aynı zamanda boşalma eyleminde de değişiklik olmaz. Kişiler orgazm olmada zorlanmaz. Orgazm olduktan sonra sertleşme kaybolmayacağı için kişiler ilişkiye devam edebilir. İdrar yapmada bir zorlanma ya da değişiklik olmaz.

Protez yerleştirme işlemi steril şartlarda, ameliyathane ortamında, anestezi altında yapılır. 1-2 saat süren bir operasyondur. Hastanede kalış süresi 1-2 gündür. Kişi uzaktan geliyorsa 3-4 gün yatabilir. Protez enfeksiyonu en sık görülen komplikasyondur. Günümüzde hem hastane şartlarının düzelmesi hem de protez teknolojisinin ilerlemesi nedeniyle enfeksiyon görülme olasılığı %1’in altındadır.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı

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