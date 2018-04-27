Penis Büyüklüğü Değiştirilebilir mi?

Penis boyu; erişkin bir erkekte sertleşmiş penis kökünden penis ucuna kadar ortalama 9-16 cm’dir. Erkeklerin ortalama penis boyu 13 cm, genişliği ise 2-3 cm’dir. Eğer penis boyunuz sertleşme anında 9 cm altında ise bu tedaviyi alabilirsiniz.

PRP (Platelet Rich Plazma) tedavisi trombosit dediğimiz kan hücrelerini içeren plazmanın penis içine enjeksiyon yöntemi ile uygulanmasıdır. Penise PRP tedavisinin ticari bilinen adı P-Shot'dır. Penis terapisinin birincil amacı, yeni vasküler (damar) yapıların oluşması ile hem ereksiyon miktarını hem de süresini uzatmak yani sertleşme tedavisi yapmaktır. İkinci amacı ise şok dalgası ve bir takım medikal aletler ile birlikte kullanıldığında penis boy ve kalınlığında artışa katkıda bulunmasıdır.

Şişmanlığın Penis Boyutuyla İlişkisi

Penis boyunun küçük olduğunu söyleyen erkeklerin önemli bir kısmında şişmanlık vardır. Şişman ya da kilolu hastalarda penis boyutunu arttırmanın en önemli yolu kilo vermektir. Kilo vermek penis çevresindeki yağların kaybına yol açtığı için penis ortaya çıkacak ve boyut artımı olmuş gibi görünecektir.

Tedavi İçeriği

Penis büyütme ve kalınlaştırma için P-Shot tedavisi ve Vakum cihazı kullanılır. Tedavi ayaktan seanslar halinde uygulanır ve 6 ay sürer. Ayda bir kez olmak üzere toplam 5 kez P-Shot uygulaması yapılır. 6 ay boyunca günde 1 kez ve 20 dakika vakum cihazı kullanılır.

Kişiden alınan 10 cc gibi az bir miktar kan tüp içerisinde santrifüj cihazına yerleştirilir. Santrifüj cihazı alınan kanın içinde trombositleri ayrıştırmamızı sağlar. Ayrıştırılan plazma özel bir tüpe alınır oradan da penise verilmek üzere enjektörlere çekilir. Penisin 6 farklı bölgesine elde edilen trombositten zengin plazma enjekte edilir. Enjeksiyon işlemi yaklaşık 3-4 dakika sürer.

Kişilerin ihtiyacına göre 1-3 seans uygulama planlanır. Ortalama 3 hafta veya 3 ayda bir kez işlem gerçekleştirilmektedir. Tedavi süresince alınan yanıta göre tedavi aralıkları uzatılabilir.

Uzama ve Kalınlaşma Miktarı

Her ay ortalama 5-7 mm’lik bir uzama ve yine 3-5 mm çap artışı beklenir. 6. ayın sonunda ortalama 2.5-3.5 cm uzama ve 2-3 cm çap artışı beklenir. İşlem sonrasında sosyal yaşamı etkileyebilecek ve günlük yaşantınıza devam etmenizde sorun oluşturabilecek hiçbir durum oluşmamaktadır.

Kişinin kendi kanından kendi hücrelerini ayırıp verdiğimiz için herhangi bir alerjik reaksiyon söz konusu değildir. İçeriye verdiğimiz hücreler zaten orada mevcut. Biz sadece sayısını artırıyoruz. PRP doğal ve güvenli bir çözümdür. Bugüne kadar PRP yapılmış yaklaşık 9000 çalışma vardır. Hiçbirinde ciddi bir yan etki bildirilmemiştir.

Klinik Çalışma

2016 yılında Çin’de yapılan Dünya Cinsel Tıp Kongresinde sunulan çalışmada; penis küçüklüğü ile başvuran 1220 hastaya P-Shot (penise PRP) ve Vakum tedavisi uygulanmış.6. ayın sonunda hastalarda penis uzunluğu ortalama 35 mm , penis çevresi ise 30 mm artmıştır.