Sertleşme Bozukluğuna Alternatif Çözümler!

Penisin 5 tane ana bileşeni var. Birincisi penisin siniri, ikincisi penisin atar damarı, üçüncüsü penisin toplar damarı, dördüncüsü penisin içindeki havuzcuklar ya da boşluklar, beşincisi ise bu havuzcukların ve boşlukların etrafını saran kaslardır.

Sertleşme olmadığında penise gelen kan akımı az olur, yani atar damar geniş değildir. Kan akımı havuzların içine girdiğinde genellikle birçoğu ya da hemen hemen tamamı dolaşıma katılır.

Bu beslenme açısından önemlidir. Eğer bu durum olmasaydı penisin beslenmesinde bozukluklar görülebilirdi. Buradaki kaslar çok önemli. Çünkü normal mekanizmadan farklı çalışan bir sistem vardır. Bardak tutarken bile kaslarımızı kasmamız gerekiyor. İşlemi tamamladıktan yani bardağı yerine bıraktıktan sonra ise kaslarımız gevşiyor.

Peniste sistem biraz ters çalışıyor. Sertleşme olması için kasların kasılması değil, gevşemesi gerekiyor. Sertleşme olmadığı durumlarda ise kaslar kasılı durduğu için bu havuzlar ve atardamarımız genişleyemiyor.

Sertleşme Nasıl Oluyor?

Sertleşme penise gelen bir uyarıdır. Sinirler aracılığıyla bu uyarı penise iletiliyor. İlk olan mekanizma buradaki kasların gevşemesi. Bu kaslar gevşeyince atardamar genişliyor, havuzların içine kan dolmaya başlıyor. Havuzlar doldukça, enine ve boyuna genişliyor. Aynı zamanda da havuzlar doldukça buradaki toplardamarı sıkıştırıp kanın sisteme geri dönmesini engelliyor. Kan sisteme çok az geri geliyor. Penisin beslenmesi için bir miktar kanın gelip bir miktar kanın geriye dönmesi gerekiyor. Bunun sonucunda ortaya sertleşme çıkıyor.

Tedavi Seçenekleri

Tedavilerde; ilaç ve iğne tedavisi benzer bir etki gösteriyor. Yapılan tek şey; kasılı olan kasların gevşemesini sağlamaktır. Yani ilaç tedavisi veya iğne tedavisinin ardından bu kaslar gevşiyor. Bunun sonucunda atardamarlar ve havuzlar genişleyerek sertleşme elde ediliyor.

Vakum tedavisi; tamamen fiziksel prensibe dayalı çok eski bir tedavi yöntemidir. Vakumu yapmaya başladığınız zaman kanı atardamardan penise doğru çekiyor. Vakumun arka tarafında penisin köküne oturan bir kısmı da penisin ana toplardamarına baskı yaparak, kanın geri dönmesini engelliyor.

Şok Dalga Tedavisi; 3 mekanizma ile etkili oluyor. Birincisi penisin atardamarını genişletiyor. İkincisi aradaki kılcardamarları genişletiyor. Bizce en önemli etkisi peniste yeni damarların oluşmasıdır.

P-Shot tedavisinin Şok Dalga Tedavisine çok benzer bir etkisi bulunmaktadır. Farkı; Şok Dalga Tedavisi sadece damarlar üzerinde etkiliyken, P-Shot tedavisi kaslar ve havuzları döşeyen hücreler üzerinde de etkili olması, yani bir onarım yapmasıdır.

Kök Hücre Tedavisi yeni kaslar, yeni havuzlar ve yeni damarlar oluşturuyor. Etkisi 6 ay ile 8 ay sonra ortaya çıkıyor.

İlaç, İğne ve Vakum tedavisi kullanıldığı sürece etkilidir. Bırakıldığında etkisi gitmektedir. Şok Dalga, P-Shot ve Kök Hücre Tedavisinde etkilerin ortaya çıkması için belli bir zaman gerekir.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı

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