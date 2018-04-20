Sertleşme Bozukluğunda Çaresizseniz; İğne Tedavisi!

Penise iğne tedavisi 2. basamak bir tedavidir. İlaç, şok dalga tedavisi , PRP tedavisinden fayda görmeyen hastalara önerilir. Bu tedavilerin alternatifi değildir. Yani hastaya ilaç tedavisi veya iğne tedavisi olabilirsiniz gibi bir söylemde bulunulması doğru değildir. İğne tedavisi protez tedavisinden önceki en son tedavi olmalıdır.

Penise iğne yapılarak sertleşme olması hedeflenir. İğne penisin belli bölgelerine hastanın kendisi tarafından ilişkiden 10-15 dakika önce yapılır. Etkisi ortalama 1-2 saat sürer. Haftada 2 kez uygulanması önerilir. İlk basamakta tedavilerden farklı sertleşme olması için cinsel heyecan ya da cinsel istek olması şart değildir. İğne penise yapıldıktan sonra sertleşme istemsiz olarak gerçekleşir.

Yan Etkisi Yok Denecek Kadar Az

İğne tedavisi uygulanması açısından kolay bir yöntemdir. Kişilerin el beceresi ile ilgili bir sorunu yok ise eğitimden sonra rahatlıkla kendilerine uygulayabilirler. İğne tedavisinin sertleşme ilaçlarında olduğu gibi sistemik bir yan etkisi yoktur (baş ağrısı, yüzde kızarma, görme sorunları gibi). Uygunsuz yapıldığında penis bölgesinde cilt altı kanama görülebilir. Bunun dışında uygulama sonrası sertleşmede ağrı en sık görülen durumlardır.

İğne uygun şekilde, uygun dozda ve uygun aralıklar ile yapılarsa bunların görülme olasılığı çok azdır. İlk olarak hastanın 1. basamak tedavileri düzgün alıp almadığı tespit edilir. Diğer tedaviler düzgün bir şekilde alınmış ve başarısız olmuş ise iğne tedavisine karar verilir.

İlaç Dozunun Ayarlanması

İlk seansta doktor tarafından penise başlangıç dozu (25-30 ünite) yapılarak durum değerlendirilir. Yeterli sertlik elde edilemez ise doz artırılarak uygun doz bulunur.

Uygun doz bulunduktan sonra hasta normal hayatına geri döner. ‘Bu süre zarfında sertleşme ne kadar sürüyor, sertleşme sırasında ağrı oluyor mu?’ gibi durumlar değerlendirilir.

Doz belirleme işleme başarılı ile tamamlanır ve hasta iğne tedavisini kullanmak ister ise eğitime çağrılır. Eğitimde ilacın penise nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı, ne sıklıkla yapılacağı, hangi durumlarda doktora haber verileceği gibi bir çok konuda bilgi verilir. Doktor eşliğinde uygulamalar (gerçek ilaç yerine steril su verilerek) yapılır. Eğitim yaklaşık 30 dakika sürer.

Eğitimde sorun olmadığı taktirde hastalara 4-5 kullanımlık iğneleri verilir. Bu iğneler bitince hasta durumdan memnun ve iğneleri kendi kendine yapmada sorun yaşamıyor ise istediği miktarda iğne alabilir.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı

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