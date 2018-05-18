Testosteron Düzeyi Sertleşmeyi Etkiler mi?

Testosteron nedir?

Testosteron, hem erkeklerde hem de kadınlarda vücut tarafından üretilen bir hormondur. Erkeklerde birincil kadınlarda ise ikincil hormondur. Üretim yeri testislerdir. Testosteron salgılanması hipotalamus ve hipofiz tarafından düzenlenir. Erkek karakteri ve görünümü testosteron sayesinde olur. Yaşlanma ile birlikte giderek azalır.

Testosteron Ne İşe Yarar?

Sperm üretiminin gelişmesine,

Erkek fiziksel özelliklerin gelişmesine,

Cinsel istek ve duyguların gelişmesine,

Kas kitlesi ve kemik gücünün gelişmesine yardımcı olur.

Testosteron Eksikliğini Saptama

Testosteron düzeyi basit bir kan testi ile ölçülebilir. Testosteron seviyesi gün içinde farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle tek bir kez bakmak yerine farklı gün ve zamanlarda ölçüm yapmak daha doğru olabilir. Ölçüm için en doğru zaman sabah erken ve aç karnınadır.

Sadece Total Testosteronu Ölçmek Yeterli Değildir

Toplam testosteronun sadece yaklaşık %2'si serbest halde bulunur. Yaklaşık %45'ı seks hormonu bağlayıcı globüline (SHBG), %53’ü ise albümin proteinine bağlanır. SHBG’ne bağlanan testosteron vücut tarafından kullanılamaz. Depo olarak görev yapar. Serbest testosteron azalınca devreye girer. Kullanılabilir olan serbest testosterondur.

Bu nedenle sadece total testosteronu ölçmek bizi yanıltabilir. Yapılan testlerde total testosteron normal gözükebilir. Fakat esas aktif olan serbest testosteron değeri düşük olabilir. Bunun tersi de olabilir. Serbest testosteronu ölçebilmek için Total testosteron, SHBG ve albümin düzeylerini de bilmek gerekir. Bu sonuçlar ile birlikte hesaplama yapılarak serbest testosteron ve yararlanabilir testosteronu saptamak çok önemlidir.

Testosteron Düzeyi Ne Olmadır?

Testosteronun normal seviyeleri 300 -1,200 ng/dl’dir. Ölçülen değer bu sınırlar arasında çıkarsa normal kabul edilir. Düşük ya da yetersiz testosteron değeri demek için ölçümün 300 ng/dl altında olması gerekir. Önemli olan ölçülen değerin bu sınırlar arasında olmasıdır.

Testosteron Eksikliğinin Belirtileri

300 ng / dL'nin altındaki testosteron değerleri, aşağıdaki belirtileri yapabilir;

Cinsel istekte azalma,

Konsantrasyon bozukluğu,

Kolesterol,

Aşırı yorgunluk veya egzersiz ile kolay yorgunluk,

Düşük sperm değerleri,

Sinirlilik, huysuzluk ve depresyon,

Kilo artışı ve / veya vücut yağının artması

Sertleşme Bozukluğu ve Testosteron Düzeyi

Sertleşme derecesi ile testosteron düzeyi arasında doğrusal bir bağlantı yoktur. Yapılan klinik çalışmalarda;

Testosteron düzeyi düşük ve sertleşme bozukluğu olan hastalarda testosteron tedavisi yapılmasına rağmen sertleşme bozukluklarının düzeltmediği gözlendi. Yine sertleşme sorunu olmayan bazı erkeklerde testosteron düzeylerinin düşük olduğu tespit edildi.

Sonuç Olarak ve Özetle Bilinmesi Gerekenler;

1- Normal sertleşme için normal testosteron seviyesi şart değildir.

2- Testosteron seviyesini artırmak sertleşme sıklığını ve miktarını artırmaz.

3- Testosteron seviyesi ölçülürken total testosteron seviyesini ölçmek yeterli değildir.

4- Sertleşme sorunu olan ve testosteron seviyesi düşük olmayan hastalarda testosteron takviyesi önerilmez ve tedavi edici değildir.

5- Testosteron düşüklüğü ( 300 ng/ml altı değerler) cinsel isteksizlik ve cinsel soğukluk yapabilir. Cinsel isteksiz bir erkek sertleşme sorunu yaşayabilir.

6- Testosteron takviyesi yan etkileri olan ciddi bir uygulamadır. Sadece uzmanlar tarafından gerekli hallerde yapılmalıdır.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı

www.berkkaratas.com

https://www.instagram.com/op.dr.berk.karatas/

https://www.facebook.com/drberkkaratas/