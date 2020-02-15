Üçgen Yüz Estetiği



Son yıllarda oldukça popüler bir uygulama haline gelen Bişektomi, özellikle birçok ünlü dünya starı tarafından da tercih edilmeye başlanınca Hollywood Yanağı olarak da anılmaya başlandı. Yanak inceltme estetiği olarak da bilinen bu operasyon yanak ve çevre dokusuna kalıcı şekil verme, inceltme işlemidir. Özellikle tombul yanaklara sahip kişilerin tercih ettiği bu işlemle; malar, yani elmacık kemiği bölgesi ile yanak arasındaki geçişin daha keskin olması ve yanağın inceltilmesi nihai amaçtır.

Lokal ya da genel anestezi altında yapılabilen işlem ortalama 30 dk kadar sürer. Ağız içi sterilize edildikten sonra yaklaşık 1 cm uzunluğundaki bir kesi aracılığı ile giriş yapılır. Buccal yağ paketçiği olarak adlandırılan fazlalık yağ dokusu yanak içerisinden çıkarılır. Bu noktada her iki taraftan eşit miktarda yağ dokusu çıkarmak ya da hastanın yanaklarında belirgin gözle görülür bir asimetri var ise bu asimetriyle orantılı ölçüde bir miktarda yağ dokusu çıkartmak işlemin en önemli noktalarındandır. Çıkarılan yağ dokusu hastanın beklentisine, hekimin deneyimine ve görüşüne göre belirlenir ayrıca işlem sırasında iki taraftan da çıkarılan yağ dokusu miktarı detaylı bir şekilde hesaplanır. Ardından mevcut kesiler eriyebilen dikişler ile kapatılır.

Ağrı çok olurmu...



Genelde hastalar bize işlem sonrası oluşabilecek ağrı ve ödem riskinden kaygılanarak başvurur. Ancak Bişektomi işlemi oldukça küçük kesiler aracılığı ile yapıldığından ve vücudun onarım hızının en hızlı olduğu bölge olan mukozadan yapıldığından genelde sosyal yaşantıyı bozacak bir ağrı olmaz ve hastalar işlemden hemen sonra dahi sosyal yaşamına geri dönebilir. Ayrıca reçete edilen ağrı kesiciler ile olası minimal ağrılar da engellenmiş olur.

Ödem Süreci…

Ödem ise bazı hastalarda minimal düzeyde de olsa bir miktar olabilmektedir ancak bunların hemen hepsi ortalama 7 günde yok olacak düzeydedir.

İşlem sonrasında hastaya antibiyotik ve gargara reçete edilir. Ayrıca hastanın ilk 3 gün sıvı gıdalarla beslenmesi gerekir ve her yemekten sonra bol su içmesi ve reçete edilen ilaç ile gargara yapılması tavsiye edilir böylece hem ağız içi hijyen sağlanmış olur hem de yara iyileşmesi hızlanır.

Her ne kadar gözle görünür ödemler 7 gün içerisinde gerilese de net bir sonuç için hastanın sabırlı olması gerekir ve malar bölge ile yanak arasındaki daha keskin görünümün oluşması ortalama 3-6 ay kadar sürebilir. Özellikle üçgen bir yüz görünümü için yapılan Bişektomi işlemi malar(elmacık) dolgu, jawline dolgusu ve yüze yağ enjeksiyonu gibi işlemler ile kombine edilebilir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Ekrem Keskin

Sağlıcakla kalın…